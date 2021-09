SF vil have klimahandlingsplan på bordet før finansloven

Der skal laves en køreplan for, hvordan regeringen vil nå klimamålet om 70 procent reduktion af CO2 i 2030.

Planen skal laves nu og være på plads, inden finansloven er forhandlet færdig.

Sådan lyder det fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr, op til partiets landsmøde lørdag.

- Vi vil have, at der skal være en køreplan på klimaområdet, fordi vi kan være bekymrede for, om vi kan levere de 70 procent – og om vi er hurtige nok, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

SF-formanden vil have en plan, der viser, hvordan de reduktioner, der mangler, skal nås.

Først og fremmest er det vigtigt at lande en klimaaftale for landbruget, hvor forhandlingerne har trukket ud gennem over 62 møder.

Derudover skal det anskueliggøres med en tidsplan, hvor der ellers skal handles. Blandt andet med en redegørelse for, hvad hver sektor bør bidrage med for at nå målet.

Køreplanen er vigtig at få på plads inden finansloven, fordi det er i den, finansieringen skal findes, lyder det.

- Jeg synes, det er en bunden opgave. Så jeg kan ikke se, at det ikke kunne blive en del af finansloven.

- Hvad konsekvensen bliver, det vil jeg tage, hvis det ikke lykkes. Men jeg tror det lykkes, og jeg tror regeringen godt forstår, at det her er en bunden opgave, siger Pia Olsen Dyhr.

Målet om, at Danmark i 2030 skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent sammenlignet med niveauet i 1990, blev i 2019 vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Klimaloven er bindende og forpligter til handling. Og der er sat et delmål på, at udledningen skal være reduceret med 50 til 54 procent inden 2025.

Også Klimarådet - regeringens rådgivende organ på klimaområdet - har efterspurgt en handlingsplan, der anskueliggør, at Danmark når målet.

Socialdemokratiets klimaordfører, Anne Paulin, svarer på vegne af regeringen i en skriftlig kommentar:

- Lige nu står vi med en stor og vigtig opgave i at få lukket en ambitiøs landbrugsaftale, som der arbejdes intenst på.

- Derudover vil vi selvfølgelig gerne diskutere med SF, som er en vigtig samarbejdspartner, hvordan vi kommer videre med den næste halvleg i at nå vores 70 procents målsætning. Her har vi brug for at få alle gode input og idéer på bordet, lyder det.

/ritzau/