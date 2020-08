SF vil have pensionsalder på 70 år i Folketingssalen

Efter at flere partier har sagt, at de ønsker et stop for stigning i pensionsalderen ved 70, vil SF i salen.

SF vil stille et beslutningsforslag i Folketinget om, at stoppe stigningen i pensionsalderen ved 70 år. Det siger partiet til DR.

Det sker efter, at både De Radikale og Dansk Folkeparti har meldt ud, at de ønsker et stop for den planlagte, kontinuerligt stigende pensionsalder ved 70 år. Enhedslisten har tirsdag sagt, at de ønsker et stop for stigningen allerede ved 68 år.

- Jeg vil gerne se, om regeringen kan komme ud af hulen og komme med en klar holdning til det her.

- Og hvis Dansk Folkeparti og De Radikale kan, så synes jeg faktisk også, at Socialdemokraterne burde kunne give det her tilsagn, siger SF's politiske ordfører Karsten Hønge til DR.

Den stigende pensionsalder er en del af det brede velfærdsforlig fra 2006. Det blev vedtaget af Venstre, De Konservative, Socialdemokratiet, De Radikale og Dansk Folkeparti. SF er dermed ikke en del af forliget.

Til DR siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at Socialdemokratiet vil stemme nej til et sådant forslag.

Det må forventes, at hverken De Konservative eller Venstre vil stemme for.

På det sociale medie Twitter skriver De Konservatives Rasmus Jarlov i en kommentar til DR's artikel:

- De Radikale er ligeglade med økonomi, så længe de kan få lempet udlændingepolitikken, og resten af støttepartierne kan ikke få uansvarlighed og gavebod nok. Farlig cocktail.

/ritzau/