SF vil have PET til at kontrollere køb af kinesisk teknologi

Danske myndigheders indkøb af kinesisk teknologi bør ske under vejledning fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Det mener Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF.

- Man bliver nødt til at overveje, om der skal være en myndighed som PET, der i fremtiden skal godkende sådanne køb, inden de foretages, siger hun.

Reaktionen kommer, efter at flere styrelser har oplyst, at de har købt droner hos det kinesiske selskab DJI.

Det har Jyllands-Posten skrevet.

Landbrugsstyrelsen oplyste til avisen, at den har købt i alt 17 DJI-producerede droner.

Søfartsstyrelsen har fire. Miljøstyrelsen oplyste, at den har mindst én, og Fiskeristyrelsen købte sidste år tre droner fra DJI.

Politiets Efterretningstjeneste advarede sidste år danske myndigheder i at tage kinesisk overvågningsteknologi i brug i en sikkerhedsvurdering for Rigspolitiet.

Det skyldes, at der generelt er en risiko for spionage forbundet med brugen af visse former for teknologi med kinesiske komponenter, lyder det.

Karina Lorentzen foreslår desuden, at danske myndigheder i det hele taget skal kunne modtage vejledning i forbindelse med køb af teknologi.

- Risikoen er jo åbenlyst, at man hår indkøbt noget, som kan bruges til spionage, siger hun.

Virksomheden DJI er desuden sortlistet i USA, hvilket giver USA lovhjemmel til at ramme virksomheden med sanktioner.

Ifølge det amerikanske medie CNBC satte USA virksomheden på listen, fordi der var mistanke om, at dens droner blev brugt til at overvåge folk fra uighurfolket i det østlige Kina.

Politiken kunne desuden i sidste uge berette, at dansk politi i løbet af de seneste seks år har købt 130 droner fra DJI.

Hverken Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen har kommenteret sagen over for Jyllands-Posten.

Fiskeristyrelsen skriver, at dronerne er købt i henhold til styrelsens indkøbspolitik.

