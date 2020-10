SF vil have særlig klageinstans for handicappede børn

SF genopliver et gammelt forslag om, at handicappede børn skal kunne klage over manglende hjælp i skolen.

Det kan være svært for forældre til handicappede børn at klage, hvis barnet ikke får den hjælp i skolen, det har krav på. Derfor vil SF oprette en uafhængig klageinstans, de kan henvende sig til.

Problemet blev allerede beskrevet for flere år siden, men består altså, siger SF's børneordfører, Jacob Mark.

- Der er rigtig mange børn, der er blevet inkluderet, men hvor det er helt afgørende, at de får ekstra hjælp. Det kan være børn med handicap eller kroniske sygdomme.

- Vi kan desværre se i en del kommuner, at selv om barnet har fået tildelt hjælp, så bliver den ude på skolen brugt til at lukke huller i stedet for at gå til barnet. Så der vil vi have en klageadgang, siger han.

Som det er nu kan børn, der har krav på mere end ni timers hjælp om ugen, klage til en uafhængig instans under Ankestyrelsen. Men ikke børn, der har ret til under ni timers hjælp om ugen.

De skal ifølge Jacob Mark for nuværende klage enten til den skole, de mener forholder deres børn hjælp, forvaltningen eller kommunens borgmester.

Allerede i 2018 sagde en række organisationer på området, at de oplevede, at børn ikke fik den tildelte hjælp. Da erklærede en række partier sig enige, og derfor mener SF, at der kan laves et flertal uden om regeringen.

- Vi har set både Dansk Folkeparti og Konservative være positive over for det her. Og Enhedslisten pressede allerede på for et par år siden.

- Men så gik det i stå, siger Jacob Mark.

Da der allerede er en klagemyndighed, mener SF, at forslaget kan gennemføres for omkring fem millioner kroner.

- Og man sparer rigtig mange på sigt, ved at de her børn får den hjælp, som de har krav på.

- Så de kan tage en uddannelse, få et arbejde og ikke får endnu mere brug for kommunen senere i livet, siger Jacob Mark.

/ritzau/