SF vil have stop for nye mink under coronaepidemi

SF er principielt modstander af minkavl, men lige nu handler det primært om at begrænse coronasmitten.

Når minkene på de op mod besætninger er blevet aflivet på grund af coronasmitte, skal der ikke opfostres nye dyr lige med det samme.

Det siger SF's fødevareordfører, Carl Valentin, som vil have et midlertidig stop for, at der bliver sat nye mink i verden.

- Vi står jo i en aktuel situation, hvor vi ved at sætte nye mink i verden kan risikere, at de også får coronavirus. Det vil betyde, at man skal slå de besætninger ned også, siger Carl Valentin.

Regeringen har besluttet at aflive dyr i op mod 100 minkbesætninger, efter at der er registreret smitte i 41 besætninger i Nordjylland og på Læsø.

Minkfarme i en radius af otte kilometer fra smittede farme skal have aflivet deres mink - også selv om der ikke er fundet smitte.

SF ser allerhelst, at minkavl bliver udfaset, men det er ikke fødevareminister Mogens Jensens (S) ønske.

Han vil fastholde produktionen, selv om flere europæiske lande er begyndt at udfase minkavl. Samme holdning har Venstre meldt ud.

- I SF er vi principielle modstandere af minkavl af dyrevelfærdsmæssige grunde. Men vi synes også, at det er vigtigt, at vi gør alt for at begrænse smitten, siger Carl Valentin.

- Det går ikke, at vi gambler med vores sundhed og opfostrer nye mink.

Enhedslisten vil i næste uge fremsætte et forslag om, at minkproduktionen i Danmark skal afvikles. Partiet har altid været modstander af pelsproduktion.

- Vi har i lang tid været imod minkproduktion på grund af dyrevelfærd. I nogle år har minkavlen givet overskud, men nu giver det underskud og udgør samtidig en sundhedsrisiko.

- Når man lægger de tre argumenter sammen, så er der al mulig grund til at lukke ned, siger Søren Egge Rasmussen, der er ordfører for landbrug og dyrevelfærd.

Han mener, at der skal laves en kontrolleret afvikling af minkfarmene i Danmark.

/ritzau/