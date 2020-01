SF vil have svar fra ministre: Vi må ikke lade agenter i stikken

SF vil til bunds i sag om dansk statsborger, der er dømt for terror i Spanien, men angiveligt var agent.

Der er brug for at kaste lys over, om Danmark har svigtet en dansk statsborger, der er dømt for terror i Spanien, men ifølge Berlingske har været hyret som agent af danske efterretningstjenester.

Sådan lyder det fra SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, der har bedt justitsminister Nick Hækkerup (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) om en redegørelse.

- Umiddelbart kan det godt se ud til, at man har ladt en agent i stikken, og at han er dømt for noget af det, han har udført for en dansk efterretningstjeneste.

- Hvis det er tilfældet, har vi et ansvar for at hjælpe manden, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Ifølge Berlingske blev den danske statsborger Ahmed Samsam dømt for terrorisme i Spanien i 2018 for at have tilsluttet sig i Islamisk Stat i Syrien, selv om han i virkeligheden havde arbejdet som agent for Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Berlingske har sin viden fra kilder med indgående kendskab til sagen. Kilderne har udtalt sig på betingelse af fuld anonymitet.

Ahmed Samsam har ifølge avisen været ansat hos henholdsvis PET og FE mellem 2012 og 2015, hvor hans arbejde var at forhindre terror i Danmark.

Karina Lorentzen Dehnhardt mener, at sagen også taler for, at Tilsynet for Efterretningstjenesterne, der fører kontrol med PET og FE, skal have flere beføjelser.

Hun peger på, at den norske pendant har mulighed for at kontrollere operationer, hvilket det danske ikke har.

- Jeg har fuld forståelse for, at man ikke lægger oplysninger om en agentsag frem.

- Derfor har vi i mange år ønsket, at de kan kontrollere de her dele, for så ville jeg vide med mig selv, at alt var i orden.

- I dag er det lidt af en udfordring at vide, hvad der foregår i de her sager, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

/ritzau/