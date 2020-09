SF vil hindre smitte med små grupper på skoler og plejehjem

SF opfordrer sundhedsministeren til at opdele skoler og plejehjem i mindre grupper for at forebygge smitte.

SF opfordrer sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at indføre en række nye nationale og mere permanente coronarestriktioner.

Det siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

For på sigt at forebygge coronasmitte i samfundet mener hun, at man bør indføre restriktioner, som kan gælde indtil en vaccine en dag er klar.

Eksempelvis mener hun, at børn i daginstitutioner, elever i skoler og ældre på plejehjem skal opdeles i mindre grupper for at begrænse smittespredning.

Og så bør butiksejere i højere grad sikre, at der ikke lukkes for mange ind i butikkerne, mener hun.

- Det er jo enormt bekymrende, når smitten stiger så meget, som den gør lige nu. Derfor giver det mening at komme i gang med en massiv forebyggelse, siger Kirsten Normann Andersen.

Helt konkret mener hun, at skoleeleverne eksempelvis kun skal have kontakt med deres egne klasser. Og i daginstitutionerne foreslår hun, at børnene bliver opdelt i endnu mindre grupper.

Dermed kan man undgå, at hele skoler eller institutioner sendes hjem, hvis blot et enkelt barn testes positiv for corona.

- Det vil gøre det lettere at smitteopspore, og det vil gøre det lettere for forældrene, fordi alle børn så ikke vil skulle sendes hjem, hver gang der er et enkelt smittetilfælde, mener Kirsten Normann Andersen.

Hun vil dog ikke afvise, at man også lokalt bør kigge på flere restriktioner i nattelivet, sådan som smittespredningen ser ud lige nu.

/ritzau/