SF vil kun forkorte kandidatuddannelser som et forsøg

Efter påske går Folketingets partier for alvor i gang med at lægge arm om en reform af universitetsuddannelserne.

Og forud for det kommer SF med sit bud på, hvordan den kan se ud, for partiet er ikke begejstret for regeringens udgangspunkt.

- Regeringen er kommet med et udspil, som vi har meget, meget svært ved at se os selv i, siger SF's uddannelsesordfører, Sofie Lippert.

SF's udspil indeholder et forslag om at afkorte fem procent af pladserne på kandidatuddannelserne. Men kun som en forsøgsordning. Det kan så stige til ti procent, hvis det viser sig at være en succes.

Regeringen lægger op til at forkorte op mod halvdelen af uddannelsespladserne på kandidatuddannelserne, så de kommer til at vare et år og tre måneder i stedet for to år.

- Det er især idéen om, at man vil gøre det med hver anden kandidatstuderende, som vi er meget imod, siger Sofie Lippert:

- Vi mener ikke, at der skal eksperimenteres med unge menneskers fremtid. Vi synes, at det er et virkelig voldsomt indgreb.

Partiet foreslår også, at der bliver lagt et loft over optaget på de akademiske uddannelser. Det skal ske gradvist frem mod 2030, hvor man skærer fem procent af tilgangen.

For et par uger siden kom også De Konservative med sit bud på en reform af universitetsuddannelserne, som ligesom SF's forslag skal ses som et modspil til regeringens udspil.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) er glad for K's og SF's "konstruktive tilgang". Men hun er ikke vild med idéen om en forsøgsordning.

Hun mener også, at der skal omlægges mere end fem procent, hvis der skal blive tale om en kulturændring.

- Det er et signal om, at hvis vi skal lykkes med det, vi gerne vil, kræver det en reel forandring, siger hun.

Hos Danske Studerendes Fællesråd bliver SF's forslag modtaget noget bedre end regeringens.

- Jeg synes, at det er et meget ansvarligt udspil, siger forperson Esben Bjørn Salmonsen.

Hos Djøf, akademikernes fagforening, lyder det fra formand Sara Vergo, at det giver god mening kun at forkorte fem procent af uddannelsespladserne.

- Det er bedre at få erfaringer fra et mindre antal uddannelser og bruge dem i det videre arbejde i stedet for at kaste hele uddannelsessystemet op i luften på en gang, siger Djøf-formanden.

