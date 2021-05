SF vil lade boligejere betale for højere dagpenge

SF vil hæve dagpengene med op til 4000 kroner ved at sænke boligejernes rentefradrag.

På 1. maj går SF til kamp for dagpengene. Partiet vil sænke rentefradraget for boligejerne og til gengæld hæve dagpengene og investere i erhvervsuddannelser, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.

- Det er på tide med en reel lighedsreform, som skal styrke vores sociale sikkerhedsnet og løfte uddannelserne, siger Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar.

SF vil konkret hæve dagpengene med op til 4000 kroner per måned de første tre måneder. Det forudsætter dog, at man har været i beskæftigelse to ud af de seneste tre år, samt at man har været medlem af en A-kasse i fire år.

Har man kun været medlem i to år, er løftet op til 2000 kroner.

Samtidig skal uddannelserne, herunder særligt erhvervsuddannelserne, løftes med 1 milliard kroner årligt, når forslaget er fuldt indfaset.

- I årevis er der blevet sparet på vores uddannelser, samtidig med at dagpengene er blevet mindre værd. Den udvikling skal vi vende. Vi vil øge trygheden og bekæmpe uligheden ved at investere i vores velfærd, siger Pia Olsen Dyhr.

Den mest kontroversielle del af SF's forslag er finansieringen. Partiet mener, at boligejerne skal betale for forbedringerne for de arbejdsløse. Det skal ske ved at sænke det fradrag for renter, som boligejere i dag har adgang til.

SF ønsker at sænke rentefradraget med fem procentpoint over fem år. For de fleste boligejere vil det ifølge SF betyde, at værdien af fradraget falder fra cirka 33 procent til cirka 28 procent af renteudgiften.

SF forslår dog samtidig, at man fremadrettet kun får det høje rentefradrag for renter op til 40.000 kroner årligt per person. I dag er grænsen 50.000 kroner. Renter over grænsen kan i dag fradrages med cirka 25 procent. Denne procentsats vil SF også nedsætte med fem procentpoint.

- Priserne på boligmarkedet er stukket af, og det risikerer at efterlade et splittet samfund, hvor de mennesker, der har investeret i en bolig på det rigtige tidspunkt, pludselig er på vinderholdet, imens alle andre bliver efterladt på perronen.

- Vi ønsker at tøjle boligpriserne for at tøjle uligheden i vores samfund, og det vil vi gøre ved at udnytte den lave rente til at få sænket rentefradraget og investere de penge i vores fællesskab i stedet, siger Pia Olsen Dyhr.

I blå blok vil forslaget om at lade boligejerne betale formentlig få en kølig modtagelse. Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen mener, at der skal være "ro og sikkerhed om danske boligejere".

- Det er dybt bekymrende at regeringens støttepartier nu vil skabe usikkerhed på boligmarkedet og hæve skatterne. Samtidig er det den helt forkerte vej at gå at ville hæve sociale ydelser og parkere folk uden for arbejdsmarkedet.

- Vi skal i stedet hjælpe folk i arbejde og investere i at skabe job og uddannelser til danskere. Vi synes også at erhvervsuddannelser skal prioriteres, men ikke via højere skatter på boligejerne, siger Hans Andersen.

/ritzau/