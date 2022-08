SF vil modarbejde Rwanda-plan uden at vælte regeringen

Regeringen kan være klar med en aftale om et modtagecenter i Rwanda for asylansøgere, senest når den nuværende valgperiode udløber 4. juni næste år.

Det fortalte udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) torsdag ved et samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

- Det er jeg sådan set helt overbevist om, sagde ministeren.

Udmeldingen gør dog ikke noget større indtryk på regeringens støtteparti SF.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg synes i virkeligheden ikke, at det er blevet så meget mere konkret. Vi har ikke set noget, som indikerer, at man har en meget klar aftale færdig, men vi er stadig meget bekymrende for, hvordan det bliver indrettet.

- Jeg synes heller ikke, at jeg på dette samråd blev forsikret i forhold til menneskerettighedsspørgsmålet, siger udlændingeordfører Carl Valentin (SF).

SF er modstander af regeringens planer om at oprette et modtagecenter i Rwanda, blandt andet fordi det kan skabe udfordringer med menneskerettighederne for de mennesker, der skal sendes til Rwanda.

Regeringens andre støttepartier, De Radikale og Enhedslisten, har i forskellig grad raslet med sablen over for regeringen, hvis den gennemfører sin plan.

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, truede i juni i et interview med Jyllands-Posten med at trække støtten til regeringen.

- Så kan vi ikke støtte den længere. Det kan jeg ikke se for mig, sagde hun til mediet.

Og tirsdag sagde Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, at hun "har meget svært ved at se, at Enhedslisten kan bakke op om sådan et projekt".

Adspurgt om, hvor SF står, svarer Carl Valentin:

- Jeg kan ikke vurdere, om vi kan bakke op om en potentiel fremtidig regering, men der er ingen tvivl om, at vi er modstandere af selve projektet, og vi vil modarbejde det, uanset hvilken situation vi skulle komme i.

Kaare Dybvad Bek sagde på samrådet, at han er overbevist om, at regeringen kan lande en aftale i den nuværende valgperiode.

Spørgsmål: Så er det vel også i den nuværende valgperiode, hvor vi har den siddende S-regering?

- Jamen, SF har ikke nogen planer om at vælte den regering, der er nu, det er der andre partier, som er i fuld gang med, siger Carl Valentin.

- Men der er ingen tvivl om, at vi har tænkt os at modarbejde det her projekt, og det vil vi også gøre, hvis vi pludselig ser nogle konturer af, at det skulle være ved at blive til virkelighed. Men det er bare ikke noget, jeg ser, siger han.

/ritzau/