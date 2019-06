SF vil sætte en stopper for store daginstitutioner

Som udgangspunkt skal der ikke være børneinstitutioner med flere end 100 børn, mener SF.

SF vil regulere størrelsen på vuggestuer, børnehaver og børnegrupper - uanset om normeringerne er gode eller ej. Det skriver Politiken.

Partiet foreslår, at børneinstitutioner som udgangspunkt ikke må være større end 100 børn. SF mener ikke, at det er godt for børnene at være i store institutioner.

- Vi har set en tendens de sidste mange år, hvor daginstitutionerne er blevet større og større, og man snakker om megainstitutioner. Vi vil gerne skabe nogle trygge omgivelser og miljøer, hvor børnene kan trives.

- Det er for at bremse udviklingen for at sikre, at der ikke bliver ved med at komme større og større institutioner, hvor larmen bliver større og større, og der er færre voksne til børnene, siger gruppeformand Jacob Mark (SF) til Ritzau.

I de tilfælde, hvor institutionerne allerede er større end 100 børn, skal kommunerne reflektere over, om det er det rigtige og eventuelt splitte institutionerne op, mener SF.

Partiet holder fast i sit krav om minimumsnormeringer, understreger Jacob Mark.

SF foreslår, at det ved lov skal sikres, at pædagoger og medhjælpere ikke er alene med en børnegruppe.

- Det skal være ligesom i folkeskolen, når man er på tur, at man indretter sig sådan, at der som udgangspunkt altid er to voksne til stede i grupper, siger Jacob Mark til Ritzau.

Forslaget kommer i kølvandet på en uge, hvor TV2 i en dokumentar har sat fokus på problemer i daginstitutioner. Ifølge Jacob Mark er det kommunerne, der skal sikre, at eventuel lovgivning bliver overholdt.

- Den her uge har vist, at der er en mangel på pædagogisk tilsyn, og at kommunerne i højere grad bør følge op på, at de hensigter, vi har med dagtilbud i Danmark, også bliver overholdt, siger han til Ritzau.

De nye reguleringer skal samles i en børnerettighedslov, mener SF, hvor retningslinjerne skal være vejledende, men det pålægges kommunerne at føre tilsyn med gruppestørrelser, daginstitutionsstørrelser og alenetid.

Pengene skal blandt andet komme fra en skat på 0,5 procent på formuer over fem millioner kroner samt et stop for det offentliges øgede forbrug af konsulenter.

