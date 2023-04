SF vil skåne stressramte for pres fra jobcentre under sygemelding

Det skal være muligt for danskere, der er sygemeldt med stress eller depression, at få fred til at komme sig uden at skulle presses i jobprøvning og lignende.

Sådan lyder det fra SF-formand Pia Olsen Dyhr, skriver DR.

- Hvis du bliver syg med stress eller depression, så skal du have mulighed for at få fred. Der er jo mange, der bliver kontaktet af jobcentret og får at vide, at de skal i jobprøvning eller andet.

- Det er jo ikke bare samtaler, hvor de spørger, om den stressramte er ved at komme sig. Det er en måde at tjekke, om man er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet igen. Men det stresser altså endnu mere og kan betyde, at ens stress-sygdom kommer til at tage længere tid, siger hun til DR.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skal kun være, hvis den stressramte selv ønsker det, at jobcentrene må kontakte vedkommende, mener SF.

Flere politikere er de seneste år blevet sygemeldt med stress. I den periode er politikerne ikke blevet forstyrret af jobcentret.

Derimod har de haft ro til at komme sig og vende tilbage, når de har været parate. Og det er den mulighed, SF ønsker, at alle danskere skal have.

I dag er der løbende samtaler, når man er sygemeldt.

Forventer du at være syg i mere end otte uger, indkalder kommunen dig til en opfølgende samtale i jobcentret indenfor de første otte uger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den skal afklare, om du har behov for støtte for at komme tilbage på arbejdsmarkedet "så hurtigt som muligt", fremgår det af borger.dk.

Efter den første samtale skal du som udgangspunkt til en ny samtale hver fjerde uge. Her er fokus i samtalerne, hvordan du bedst og hurtigst kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Man kan miste retten til at få sygedagpenge, hvis man ikke medvirker i kommunens opfølgninger og initiativer til at komme tilbage i arbejde.

Socialdemokratiet vil først se på, hvordan man bedre kan hjælpe stressramte, når der senere skal diskuteres ny beskæftigelsesindsats.

/ritzau/