SF vil sørge for besøg til psykiatriske patienter i genåbning

Blandt andre psykiatriske patienter lider voldsomt under, at de ikke må få besøg, siger Pia Olsen Dyhr.

Når SF's formand, Pia Olsen Dyhr, onsdag mødes med regeringen og de øvrige partier til forhandlinger om, hvilke dele af samfundet der skal åbne, vil hendes fokus blandt andet være på, at psykiatriske patienter kan få besøg af familie.

For SF skal forhandlingerne ikke udelukkende at handle om grænseåbning og forsamlingsforbud, siger hun.

- Vi vil have fokus på de unge, som vi har haft hele tiden, men vi vil også have fokus på de sårbare grupper, når vi genåbner Danmark, så vi ikke kun tænker i grænseåbninger, og at mange mennesker skal have lov til at forsamle sig, siger hun.

Det er blandt andet på baggrund af de lave antal indlagte, at statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge orienterede partierne om, at hun vil forhandle om yderligere åbning.

Det skyldes, at udviklingen i antallet af indlagte og smittede med coronavirus har udviklet sig positivt.

Under nedlukningen har patienter på de psykiatriske afdelinger ikke kunnet få besøg, fordi de har været underlagt de samme regler som andre dele af hospitalerne.

- I SF er vi rigtig optaget af at sikre arbejdspladserne. Men det er altså nødt til at ske i en balance med nogle af de menneskelige omkostninger, det her har, siger Pia Olsen Dyhr.

- Det kan godt være, at der ikke er så mange arbejdspladser i, at psykisk sårbare får lov at se deres pårørende. Men det er menneskeskæbner, der lider voldsomt, hvis vi ikke sikrer det.

Alle Folketingets partier undtagen Venstre blev i begyndelsen af maj enige om at afsætte 165 millioner kroner til, at ældre på plejehjem kan få besøg. Det skal blandt andet kunne lade sig gøre ved at opsætte telte og besøgspavilloner.

Alligevel er der ifølge SF's formand fortsat kommuner, hvor ældre ikke kan se deres familie.

- Det er ikke i alle kommuner, man er kommet helt i gang med det, og derfor bliver vi bare nødt til at finde ud af, hvad problemet er, fordi det går simpelthen ikke. De ældre bliver ekstremt ensomme, siger hun.

Pia Olsen Dyhr forventer, at regeringen kan bidrage med et overblik over, hvilke kommuner der stadig ikke er kommet i gang med besøg fra pårørende.

