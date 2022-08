SF vil udvide politiets brug af undercoveragenter

SF efterspørger en udvidelse af politiets ordning med undercoveragenter.

Det siger retsordfører og gruppeformand Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) til Ritzau mandag.

Tirsdag præsenterer regeringen et nyt bandeudspil, der blandt andet indeholder, at den maksimale strafferamme for besiddelse af flere våben på samme sted skal hæves fra 8 til 16 år.

SF ser generelt positivt på udspillet, men de savner et øget fokus på efterforskningen.

- Vi har noteret os, at politiet ikke kan bruger undercoveragenter i det, der hedder bagudrettet efterforskning. Hvis kriminaliteten er sket, har man ikke mulighed for at indsætte dem, siger Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Hvis man ikke skal stå til ansvar for sin forbrydelse, kan det være lige meget at skærpe straffene, siger hun.

- Der er jo faktisk en del bandedrab, der er uopklarede, og som vi har brug for at stille nogen til regnskab for. Så vores forslag er, at politiet kan sætte undercoveragenter ind, siger Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Regeringens bandeudspil indeholder desuden en ny bestemmelse i den danske straffelov, der gør det strafbart, hvis kriminelle involverer børn og unge under 18 år i kriminalitet.

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) mener, at det er en klog strafskærpelse.

- Det handler om at gå efter dem, der hverver unge til bandekriminalitet. Vi er nødt til at sætte en prop i fødekæden, siger hun.

Hun understreger dog, at SF ikke har set hele udspillet, der først offentliggøres tirsdag.

Radikale Venstres retsordfører Samira Nawa (R) ser anderledes på udspillets strafskærpelser.

- Regeringens forslag om at “sætte hårdt mod hårdt” kan virke oplagt, men vi ved, at hårdere straffe ikke nedbringer kriminalitet alene, siger hun.

Radikale Venstre foreslår i stedet andre løsninger.

- Vi er nødt til også at fokusere på resocialisering, forebyggelse og exit-programmer, hvis vi skal bandekriminaliteten ordentligt til livs, siger Samira Nawa.

