SF'er anklager S-ordfører for at lyve om spisemærke - Auken afviser

Det er "direkte usandt", når fødevareordfører Ida Auken (S) siger, at der ikke var nogen oppositionspartier, der under finanslovsforhandlingerne kæmpede for at redde Det Økologiske Spisemærke.

Sådan lyder anklagen fra SF's landbrugsordfører, Carl Valentin, mod sin ordførerkollega, der blankt afviser og kalder anklagen "uhørt".

Ida Auken og Moderaternes fødevareordfører, Charlotte Bagge, kunne torsdag morgen meddele, at der efter pres fra dem er fundet penge hos fødevareminister Jacob Jensen (V) til en videreførelse af spisemærket.

Det Økologiske Spisemærke, som er en statskontrolleret mærkningsordning, der viser, hvor stor en del af indkøbte føde- og drikkevarer på et spisested, der er økologiske, stod ellers til at miste sin finansiering, da det ikke kom på finansloven.

I den forbindelse lød det fra Ida Auken, at Socialdemokratiet trådte til og sikrede spisemærkets redning, da ingen oppositionspartier ville redde det på finansloven.

Det er faldet Carl Valentin for brystet. Han siger, at SF under finanslovsforhandlinger uden held forsøgte at overbevise regeringen om, at mærket skulle bevares.

- Jeg tror sådan set, at ordførerne (Auken og Bagge, red.) er helt ærlige, når de siger, at de også selv har kæmpet for det internt.

- Men at fremstille det, som om SF slet ikke har villet redde det her mærke, er fuldstændig absurd og i strid med virkeligheden, siger han.

Ida Auken fastholder sin udlægning af forløbet.

- Jeg synes, det er helt uhørt at beskylde en kollega for at lyve.

- Jeg må sige, at SF tydeligvis ikke har haft det her som en hovedprioritet i deres finanslovsforhandlinger, for så havde de selvfølgelig fået det.

Ifølge hende er der heller "ikke lavet det arbejde i ministerierne, som ligger bag, når partier kommer ind med seriøse ønsker til finanslov" i form af en såkaldt udleveringsnotits.

Carl Valentin siger modsat, at SF har rejst emnet i både Finansministeriet og Fødevareministeriet samt i pressen.

Han undrer sig også over, at to ordførere fra regeringen er afsendere på, at spisemærket overlever, når det ikke var en del af regeringens udspil til finansloven.

- Det er lidt sjovt, at regeringen går ud og tager æren for at have forhindret sin egen politik.

- Jeg tror, æren ligger hos de mange grønne organisationer, som har kæmpet for det her -hele fødevaredanmark, som har været oprevet og overrasket over det, og så nogle af os, der faktisk har bragt det ind i forhandlingslokalet.

Ida Auken henviser igen til, at ingen oppositioner "prioriterede" spisemærket i finanslovsforhandlinger.

- Vi har forhindret en besparelse, der ramte et område, og fundet pengene et andet sted, og det er sådan set en måde at redde noget på - sådan fungerer ting i politik, siger hun.

Spisemærket stod oprindelig til at miste sin besparelse, da det blandt andet ifølge fødevareministeren har en "begrænset effekt".

Det er både Carl Valentin og Ida Auken enige om, at spisemærket har.

/ritzau/