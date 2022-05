SF'er vender tilbage til politik efter længere tids orlov

Folketingspolitikeren Jacob Mark fra SF vender tilbage til dansk politik den 7. juni. Det skriver han på Instagram søndag aften.

Han har siden november været på orlov fra sine pligter i Folketinget og i partiet, efter at han delvist mistede synet.

Det skyldtes en langvarig overbelastning af kroppen og sindet, skrev han i et opslag på Facebook dengang.

For nylig fik han foretaget en øjenoperation, som delvist har givet ham synet tilbage igen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Øjenoperationen gik som den skulle, og selv om mit syn aldrig bliver det samme, så er det blevet bedre, end jeg turde håbe på, skriver han i opslaget på Instagram.

Han havde ikke regnet med, at hans tilbagevenden skulle finde sted så hurtigt, men takker blandt andet sin familie for, at det har kunnet lade sig gøre. Herunder hans forlovede, Christina Krzyrosiak (S), der er borgmester i Holbæk.

Jacob Mark var, inden han tog orlov, gruppeformand i SF. Han blev valgt ind i Folketinget i 2015.

Han var desuden børne- og undervisningsordfører og medieordfører. Her kæmpede han blandt andet for minimumsnormeringer i daginstitutionerne og psykologhjælp til børn og unge.

Når han fra 7. juni er at finde tilbage på Christiansborgs gange, så er det fortsat børnene, han vil arbejde for.

- Alt for mange af dem har det stadig ikke godt, og det har vi en forpligtelse til at gøre noget ved. Det arbejde, som jeg var i gang med, vil jeg gerne have lov til at fortsætte, lyder det i opslaget.

- Det lover jeg, at i kommer til at høre mere om det efter den 7. juni. Og jeg skal heldigvis også arbejde med andre spændende ting.

Partiets retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, har varetaget posten som gruppeformand i mellemtiden. Jacob Mark skriver ikke noget om, hvorvidt han tager posten tilbage.

/ritzau/