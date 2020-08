SF's finansordfører er gravid og går på barsel til jul

Lisbeth Bech-Nielsen venter sit andet barn og går på barsel ved juletid. Tidligere i år fik hun en datter.

SF's finansordfører, erhvervs- og it-ordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, går på barsel omkring juleferien. Det oplyser hun til Ritzau.

Lisbeth Bech-Nielsen kom tilbage fra barsel 1. august, efter at hun og manden, Peter Christian Nielsen, i januar fik en datter.

Som ved den seneste barsel vikarierer Theresa Berg Andersen for Lisbeth Bech-Nielsen i perioden.

- Som jeg har forstået, så er hun klar til at tage en tørn til, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

37-årige Lisbeth Bech-Nielsen, der før sin barsel markerede sig under forhandlinger om kviklån, udligningsreform og finanslov, fortæller, at de måneder, der er tilbage på Christiansborg, før hun igen går på barsel, især vil handle om hjælpepakker og finanslov.

- Jeg er i fuld gang og har været det siden starten af august, siger Lisbeth Bech-Nielsen og fortsætter:

- Jeg glæder mig til forhåbentlig at få gode og fornuftige hjælpepakker på plads til dem, der bliver ramt af, at vi ikke er helt ude af coronaens skygge.

- Og så glæder jeg mig til at få en finanslov, der igen sætter fokus på børn og grøn omstilling. Vi har set under corona, at vi kan ekstraordinære ting, når der er behov for det. Det vil jeg minde regeringen om, når det kommer til den grønne omstilling, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Tidligere i august meddelte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at han gik på barselsorlov.

Ligeledes i august gik De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, på barsel, og det samme gør Venstres kulturordfører og statsrevisor Britt Bager senere på året.

/ritzau/