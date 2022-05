SF's Holger K. Nielsen bliver ny statsrevisor

Den tidligere skatte- og udenrigsminister er udpeget af SF til at være statsrevisor de kommende fire år.

Tidligere SF-formand, eksminister og tidligere medlem af Folketinget Holger K. Nielsen (SF) er udpeget som ny statsrevisor for de kommende fire år.

Statsrevisorerne har til opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektiv, korrekt og efter loven.

Holger K. Nielsen er en af seks statsrevisorer. De skal sidde fra 1. oktober og fire år frem. Der er tre gengangere. Den ene er De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, der har tweetet om emnet.

- Glad og stolt over at være blevet genudpeget til en ny periode som statsrevisor. Der venter store opgaver, blandt andet ift. Skat og it-sikkerhed, og der udestår løbende opfølgninger på vigtige beretninger. Og vigtigst, kampen hen imod et statsregnskab uden forbehold!!, skriver hun.

Socialdemokratiets gruppeformand, Leif Lahn Jensen, og Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, er ligeledes gengangere.

De øvrige statsrevisorer bliver Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, og Mikkel Irminger Sarbo, som er landsformand for De Radikale.

Det betyder samtidig et farvel til prominente navne i statsrevisorregi. Heriblandt den nuværende formand for statsrevisorerne, Klaus Frandsen (R), samt Enhedslistens Frank Aaen og DF's Henrik Thorup, der tidligere var formand.

Hvem der bliver ny formand, er endnu uvist, oplyser Mette Abildgaard til Ritzau. Netop Mette Abildgaard er et interessant navn i den sammenhæng.

Hun bliver nemlig den statsrevisorer med længst anciennitet, når kalenderen siger 1. oktober. Og der er kutyme for, at når statsrevisorerne skal vælge formand og næstformand, så vælges de to personer, som har længst og næstlængst anciennitet.

Men ifølge Abildgaard skal statsrevisorerne se på, om den model skal fortsætte fremover. Hun har kun været statsrevisor i godt et år og er derfor fortsat ret uerfaren i den sammenhæng. Vigtigst, mener Abildgaard, er, at formanden skal være en politiker fra et oppositionsparti.

/ritzau/