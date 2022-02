SF's Kira Marie Peter-Hansen: I Danmark er det hovedløst at tale om atomkraft

Mange, især yngre, betragter kernekraft som en grøn løsning på klimaudfordringerne. Men på den danske venstrefløj er man stadig afvisende overfor brugen kernekraft trods klimaudfordringerne. Man skal i stedet fokusere på andre energikilder, lyder det fra Kira Marie Peter-Hansen, som er medlem af Europa-Parlamentet for SF.

Hvorfor er du imod?

Fordi det er dyrt, fordi det tager lang tid, og fordi der ikke er en løsning på affaldsproblematikken. Men jeg vil ikke udelukke, at det kan være en mulighed, især i andre europæiske lande. I østlandene, for eksempel, hvor det handler om at gå væk fra kul, kan det være en dårlig idé at fjerne atomkraftværkerne. Men i Danmark er det efter min mening hovedløst at tale om atomkraft, fordi vi er så stærke på vindenergi.

Europa har ikke særligt godt styr på sin energiforsyning og har gjort sig afhængig af gas fra Rusland. Er det ikke et godt argument for atomkraft?

Det er det givetvis, for det er rigtigt, at vi er i en forsyningskrise. Men jeg synes, man skal passe på med at blande forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik for meget sammen med klimapolitik. Hovedargumentet må være, hvad der er den bedste energiform, og hvordan man bedst muligt kan nå den grønne omstilling.

Du har sagt, at EU-Kommissionen vil gøre gas og atomkraft til ”grønne investeringer”, men at du mener, det er greenwashing – altså at man vil promovere sig selv som grøn. Hvorfor?

Det er i hvert fald fuldkommen hul i hovedet at tage gas med – gas er ikke grøn. Men jeg synes heller ikke, at atomkraft passe ind i den grønne sammenhæng. Men giver man gas og atomkraft et grønt ”stempel”, bliver det mere attraktivt at investere i dem. Ikke bare for rige investorer, men også med skatteborgernes penge.

Du er næstformand i den grønne gruppe i Europa-Parlamentet. Er der her enighed om at være imod atomkraft?

Ja, det er der. Der er dog forskellige nationale kontekster, som vores EU-politikere kommer fra. For eksempel er der i Finland uenighed i det grønne parti, når det gælder atomkraft, men vores finske medlemmer er imod, ligesom resten af gruppen er. Også vores tyske kolleger har en klar holdning og siger nej til atomkraft i klassificeringen af, hvad der er grøn energi.

Hvorfor er du personligt imod atomkraft.

Jeg synes ikke, det er et reelt økonomisk og tidsmæssigt alternativ. Men jeg anerkender, at forskning også peger på det som CO2-neutral energikilde, og jeg er derfor ikke lukket for, at jeg kan rykke mig med hensyn til atomkraft. Jeg er sådan set ligeglad med, hvilke energikilder vi bruger, så længe de er grønne, og så længe de er er både økonomisk og tidsmæssigt effektive.

Hvad gør du selv for at spare CO2?

Det er klart, at når fly er så meget hurtigere og billigere, bliver det sværere at tage toget, når man skal nå til møder i Danmark og tilbage til Bruxelles, så der er ingen tvivl om, at jeg har et rigtigt højt CO2-aftryk. Men for mig handler det mindre om de personlige valg og mere om de strukturelle politiske ændringer. Det er det, der rykker noget. Selv har jeg været vegetar, siden jeg var otte år.

Så du kan godt gå hen og blive for atomkraft?

Det er måske lige at strække den, men jeg er åben for at kigge ind i den forskning, der ligger.