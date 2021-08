Sharialov dødsdømmer kristne konvertitter, porten til Helvede er åben i Taiwan, og religion kan sikre vaccineundtagelse

Som flere dage før denne begynder Morgensamling i Afghanistan. Mandag klokken 23.59 lokal tid lettede det sidste amerikanske C-17-transportfly fra lufthavnen i Kabul, og tilbagetrækningen satte dermed punktum for tyve års krig i landet. Kort efter erklærede Taliban Afghanistan for uafhængigt. Fejringen skete, skriver TV 2, blandt andet ved, at der over Kabuls lufthavn blev skudt riffelskud og fyrværkeri op i luften. I forbindelse med afslutningen på krigen i Afghanistan bringer Berlingske sågar et billede af dén allersidste amerikanske soldat på afghansk jord, generalmajor Chris Donahue – akkurat inden han går ombord på det amerikanske fly. En æra er slut for USA. En ny er utvivlsomt begyndt for Taleban.

Sharialoven dødsdømmer kristne konvertitter

I går beskrev Morgensamling, hvordan Afghanistan er et etnisk og religiøst kludetæppe, og hvordan minoriteter må leve i skyggerne i frygt for, hvad Taleban vil gøre ved dem. Nu råber menneskerettighedsorganisationen ADF International vagt i gevær. For én af disse minoritetsgrupper er de godt 10.000 afghanske kristne, som er særligt udsatte, vurderer organisationen. Det skyldes, at mange kristne i landet er konverteret fra islam; en handling, der ifølge sharialoven skal straffes med døden. Det skriver det kristne medie The Christian Post. Menneskerettighedsorganisationen opfordrer derfor til, at stater og organisationer bidrager til få truede kristne og andre minoriteter ud af landet hurtigst muligt – også selvom disse ikke har rejsepapirerne i orden.

SF: Kirken skal have en demokratisk valgt ledelse

De kristne i Danmark står også snart i en ny situation - i hvert fald hvis det står til Socialistisk Folkeparti. SF’eren Jacob Mark vil som nytiltrådt kirkeordfører genstarte arbejdet for en såkaldt styringsreform af folkekirken, der vil fjerne magt fra politikere og give en demokratisk valgt kirkeledelse. Det kan lyder knastørt, men det er et brandvarmt og kontroversielt forslag, som politikere før ham har slået sig på at fremføre. Det fremgår af dagens Kristeligt Dagblad. I et interview – også fra dagens avis – argumenterer Jacob Mark: ”Vi skal give kirken de bedste forudsætninger (…) ved at give den ansvar for sin egen ledelse frem for at lægge det i hænderne på ministre og politikere, som ikke har visioner på kirkens vegne.”

Ånder besøger corona-ramt Taiwain

Morgensamling spinder globussen en halv omgang og lander i Taiwain, hvor porten til Helvede står åben. Herfra strømmer ånder fra afdøde familiemedlemmer ud og besøger de levende. Den religiøse fest, spøgelsesmåneden, der bliver fejret i det meste af Østasien af daoister eller taoister og buddhister – herunder i Hongkong, Malaysia, Indonesien og det sydlige Kina – står lige nu på sit højeste i Taiwan. Og genfærdenes genbesøg er i år noget ganske særligt, pointerer den britisk avis The Guardian. I løbet af de seneste tre måneder er mere end 800 taiwanere døde med coronavirus. Pandemien sætter også sine begrænsninger for, hvor store de ellers enorme gadefester kan blive. Markeringen af spøgelsesmåneden er dog ikke til at tage fejl af. Ude foran husene står der mad, alkohol og andet godt til ånderne, som ofte kaldes the hungry ghosts.

Kan ghanesiske hekse nå deres ofre gennem telefonen?

I det ellers veludviklede nordlige Ghana spiller ånder en helt anden rolle. Her bliver ældre kvinder renset for deres onde ånder, fordi de beskyldes for at være hekse. Troen på hekse lever nemlig i bedste velgående, og selv højtuddannede mennesker, som ellers bekender sig til videnskaben, finder tid til at opsøge troldmænd eller spåkoner for at få udredt årsagen til alt fra ægteskabelige problemer til fysiske skavanker og kludder i karrieren. Men heksene anses ikke kun for at være hjælpsomme - de betragtes også som decideret farlige. Og med teknologiens fremmarch er ny idé opstået. ”Der en udbredt opfattelse af, at hekse kan nå deres bytte gennem deres mobiltelefon,” fortæller etnograf Constance Akurugu til Kristeligt Dagblad.

Religion kan sikre vaccineundtagelse

Inden Morgensamling flyver til den måske nordligste ø på planeten, gør vi stop i USA. Her halter det i flere i stater med at få folk vaccineret. Myndighederne kan ligesom herhjemme nemlig ikke tvinge nogen til at blive stukket i skulderen. Men den enkelte arbejdsgiver kan faktisk kræve af sine ansatte, at de bliver vaccineret mod corona. Amerikanere kan imidlertid søge om vaccineundtagelse, hvis det eksempelvis strider mod ens katolske tro, skriver det amerikansk-katolske nyhedsbureau Catholic News Service. Men muligheden for vaccineundtagelse kan også blive vaccinemodstandernes juridiske smuthul - et smuthul, man forsøger at lukke. Ifølge det amerikanske nyhedsmagasin Slate kan personer i sundhedsvæsnet, der undsiger sig vaccinen af religiøse årsager, derfor blive quizzet i den religion, de påstår at have. Det samme gør sig gældende i militæret.

Dansker opdager Jordens nordligste ø

Morgensamling nåede frem til slutdestinationen – en ø, der måler 30 gange 60 meter i gletsjerbeklædte og hundekolde omgivelser. For lige her fandt den danske geolog Morten Rasch og resten af et dansk-schweizisk ekspeditionshold for nylig Jordens allernordligste ø. Planen var egentlig, at helikopteren skulle flyve dem til Oodaaq Ø - verdens hidtil nordligst registrerede ø. Men rod i GPS’en gjorde, at de landede et forkert sted, skriver TV 2. Da Morten Rasch senere delte et billede fra øen på sociale medier, skrev amerikanske ø-jægere til ham, at han umuligt kunne være på Oodaaq Ø. Koordinaterne skulle senere afsløre, at han og ekspeditionsholdet havde opdaget et helt nyt stykke land – og altså Jordens allernordligste ø – der endnu ikke har fået et navn.

