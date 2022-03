"Shrinkflation": Virksomheder skjuler inflation ved at gøre produkter mindre

Godmorgen

Det kan være hårdt nok at skulle op mandag morgen. Derfor skal det handle om alt mulig andet end Ukraine i denne samling af det seneste døgns udvalgte overskrifter. Kristeligt Dagblad følger selvfølgelig stadig krigen tæt, og vil man opdateres på den nyeste udvikling, så kan det gøres i samlingen over alle Kristeligt Dagblads artikler om emnet eller på livebloggen, hvor man kan ajourføre sig minut for minut.

Kina oplever største covid-19-krise siden Wuhan

Selvom 3100 positivtestede på en dag ikke lyder af meget i et dansk perspektiv, så er det et højt tal for Kina, som siden udbruddet i Wuhan for to år siden har ført en nul-covid-politik. Den går ikke længere, og de tusindvis af nye tilfælde er flere end Kina ifølge officielle udmeldinger har haft siden pandemiens begyndelse. Det har fået kinesiske myndigheder til at acceptere hurtigtests til officielt brug. Det er især den nordøstlige Jilin-provins, som oplever høj smitte, men også i den sydlige storby Shenzhen er man i højeste beredskab. Her lukker al offentlig transport ned i dag, mens man planlægger tre runder af massetests i løbet af ugen. 87,8 procent af den kinesiske befolkning har fået mindst ét vaccinestik. Asymptomatiske personer tæller ikke med i opgørelsen over smittede.

Kirkeordførere vil nu drøfte forsinkelser med minister

Der ikke rimeligt, at sogne og provster skal vente måneder, ja sågar år, på at få deres sager behandlet i Kirkeministeriet. Det mener kirkeordførere på tværs af Folketingssalen, som nu vil høre, hvad kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil gøre for, at det i fremtiden ikke skal tage halvandet år at få behandlet en vedtægt. Som Kristeligt Dagblad har belyst, er de nødvendige godkendelser ofte længe undervejs, og det skaber stor frustration i kirkedanmark.

"Nu skal der lægges pres på, så Kirkeministeriet får det her problem ud af verden. Det er klart, at ministeriet skal servicere os politikere, men sandelig også kirkerne. Den ene opgave skal klares med den samme nidkærhed, som den anden,” siger Mette Hjermind Dencker (DF).

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter dom i Jehovas Vidner-sag: Nu tager enken sagen videre

Må en læge vælge at give blod til en bevidstløs, døende patient, selvom vedkommende tidligere har frabedt sig dette? Det er et spørgsmål, som et kvindeligt medlem af Jehovas Vidner netop har besluttet at bede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om at tage stilling til. I februar nåede sagen Højesteret, hvor retten slog fast, at det var lovligt, da læger gav et medlem af Jehovas vidner - kvindens mand - en blodtransfusion. Bliver sagen taget op af menneskerettighedsdomstolen og vurderet anderledes end Højesteret, kan det have den effekt, at læger i fremtiden vil blive mere optaget af risikoen for en juridisk kattepine end af at behandle deres patienter, mener formanden for Etisk Udvalg i Lægeforeningen.

Virksomheder skjuler inflation

Religiøs beskyttelse er ikke det eneste, der kan trække tænder ud. Inflation kan være svært at forklare, især til kunder, der generelt ikke tager særlig godt imod prisstigninger. Derfor vælger flere virksomheder at “skjule” stigende priser ved at lade prisen på en vare forblive den samme og samtidig gøre produktet mindre. Har du for eksempel lagt mærke til, at kødfars kommer i 400-grams-pakker? I USA kalder man det shrinkflation (krympe-flation), altså at et produkt krymper i takt med inflation. I Danmark ser vi lige nu den største stigning i forbrugerpriser i over 30 år, oplyser Danmarks Statistik. En gennemsnitlig dansk børnefamilie skal i dag betale 21.600 kroner ekstra for at få de samme varer, som familien kunne have købt for et år siden, skriver Kristeligt Dagblad i dagens leder.

Jordskælv ryster Indonesien og Filippinerne

I Det Indiske Ocean har de andet at tænke på lige nu. Flere af Indonesiens indbyggere vågnede tidligt i morges op til, at jorden skælvede. En jordskælv af styrke 6,7 på richterskalaen ramte i nat vest for den indonesiske ø Sumatra. I Filippinerne var rystelsernes epicenter placeret 110 kilometer fra øen Luzon med en styrke på 6,4. Ingen er kommet til skade under morgenens jordskælv, som var et stærkt et af slagsen.

Mezcal-bølge piner Mexicos økosystem

Dagens sidste nyhed bliver ved jordoverfladen. Tequilas fætter, den røgede spiritus mezcal, bliver lavet på agaveplanten. Siden spiritussen for få år siden blev fast inventar på hylden på enhver moderne bar, så er den vilde plante blevet overhøstet flere steder i Mexico. Det kan på sigt betyde, at man presser den naturlige balance i økosystemet. Flagermus suger for eksempel nektar fra agaven og flyver herefter videre med pollen til kaktusser, som producerer frugter, der er vigtige for dyrs overlevelse i området.

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage.