Siden lørdag er 128 personer konstateret coronasmittede

Coronasmitte fortsætter med at brede sig i Aarhus, viser tal, som er sendt til Folketingets partier.

Der er det seneste døgn registreret 128 nye tilfælde af coronasmitte.

Det viser tal fra Statens Serum Institut, som er sendt til Folketingets partier.

Tallene er sendt til den følgegruppe i Folketinget, der holder øje med udbredelsen af covid-19. De viser også, at smitten fortsætter med at brede sig i Aarhus.

Statens Serum Institut oplyser, at ud fra de prøver, som blev foretaget den 7. august, er 139 personer konstateret smittede. 83 af tilfældene er i Aarhus, 17 er i Silkeborg, og ni er i København.

Der er forskel på tallet for det seneste døgn og tallene for de enkelte kommuner. Det skyldes, at de 128 nye tilfælde dækker over personer, som er registreret smittet det seneste døgn, uanset hvornår de er blevet testet.

Imens er tallene de enkelte kommuner opgjort for den dag, hvor prøven er taget. Det er forskelligt, hvor hurtigt der kommer svar på en prøve.

Smitteudbruddet i Aarhus har fået myndighederne til at indføre lokale restriktioner. Herunder krav om brug af mundbind i offentlig transport, ligesom studiestarten på ungdomsuddannelser er blevet udskudt.

Fredag var der meldinger om, at der var lang kø til at få foretaget en coronatest i Testcenter Danmarks testcentre i og omkring Aarhus.

Fra et meget lavt antal nye smittede i starten af sommerferien har det nationale smittetal siden uge 29 været støt stigende.

På grund af stigende smittetal de seneste uger er der tvivl om den næste fase af åbningen af Danmark.

/ritzau/