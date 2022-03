Siden Ruslands invasion har 749 ukrainere søgt asyl i Danmark

749 ukrainere har søgt om asyl i Danmark siden Rusland invaderede Ukraine.

Det fremgår af en opgørelse fra Udlændingestyrelsen onsdag.

Rusland invaderede Ukraine natten til torsdag 24. februar.

I uge 9 kom 497 ansøgninger om asyl fra ukrainske flygtninge. I uge 10 er der indtil videre kommet 247 ansøgninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tallene fra uge 10 rummer indtil videre kun asylansøgninger fra mandag og tirsdag, da tallene endnu ikke er opgjort for onsdag.

Inden Ruslands invasion havde fem ukrainere søgt asyl i Danmark i 2022. De fem ukrainere tælles ikke med i Udenrigsministeriets opgørelse.

Ukraine og Danmark har en aftale om visumfrihed. Dermed kan ukrainere med pas rejse frit ind i Danmark i 90 dage, uden at de behøver at søge om asyl, før den periode udløber.

Der kan være ankommet flere ukrainere, som agter at søge om asyl, uden at de endnu har indleveret deres ansøgning.

Fredag blev et politisk flertal enige om en særlov, der skal give beskyttelse til de ukrainske krigsflygtninge. Folketinget ventes at skulle tage stilling til særloven i den kommende uge.

Særloven giver mulighed for at styre uden om de normale asylregler, så de ukrainske flygtninge automatisk får midlertidig opholdstilladelse i Danmark i to år.

Regeringen har tidligere meddelt, at den regner med, at Danmark kan indkvartere op mod 20.000 ukrainere.

Mange af dem, der allerede er kommet til Danmark, er indtil videre blevet indkvarteret privat.

Onsdag oplyste FN's flygtningeorganisation, UNHCR, at mere end 2,1 million mennesker er flygtet fra Ukraine siden invasionen. Før invasionen boede der 44 millioner mennesker i landet.

UNHCR forudser at fire millioner mennesker vil flygte ud af Ukraine.