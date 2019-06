Sidste måling: Flere partier balancerer på spærregrænsen

I Voxmeters sidste måling inden valget står flere partier til at lande tæt på spærregrænsen.

Flere partier skal holde vejret 5. juni for at se, om de kommer i Folketinget.

I Voxmeters sidste måling inden folketingsvalget onsdag står hverken Rasmus Paludans Stram Kurs, Klaus Riskær Pedersens parti af samme navn eller Kristendemokraterne til at nå over spærregrænsen på 2,0 procent af stemmerne.

Det gør derimod Nye Borgerlige med Pernille Vermund i spidsen, der efter længere tids dans under grænsen står til at få 2,7 procent af stemmerne.

Liberal Alliance er ét af de partier, der har mistet damp i valgkampens slutspurt, men partiet er dog ikke nede og flirte med spærregrænsen. Samuelsen og co. står står i målingen til at få 3,5 procent af stemmerne.

I Voxmeters måling er usikkerheden på plus/minus 1,1 procentpoint, og derfor er der intet, der er sikkert.

Når et parti ikke de to procent, kan partiet stadig komme i Folketinget. Det vil kræve, at partiet vinder et kredsmandat.

Overordnet set viser Voxmeters måling, at 74 mandater vil gå til blå blok og 101 til rød blok. Dermed står blå blok til at gå 16 mandater tilbage sammenlignet med folketingsvalget i 2015.

Rød bloks markante fremgang skyldes ikke mindst markant fremgang til De Radikale og SF, der begge står til at blive næsten fordoblet.

Socialdemokratiet får i målingen et resultat, der ligner det, partiet fik ved valget i 2015.

/ritzau/