Faldende smitte ophæver sidste særlige tiltag i Nordjylland

De sidste særlige coronatiltag i syv nordjyske kommuner er ophævet. Tiltag i Vestjylland er stadig gældende.

De sidste særlige tiltag i syv nordjyske kommuner bliver øjeblikkeligt ophævet.

Det skyldes faldende smittespredning i Nordjylland. Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Tiltagene har været iværksat i kommunerne i Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø.

Baggrunden for tiltagene har været, at man har forsøgt at bremse spredningen af en mutation af coronavirus fra minkbesætninger.

Tiltagene blev iværksat i starten af november. De betød blandt andet, at lokale borgere blev opfordret til ikke at krydse kommunegrænser, og at ansatte blev opfordret til hjemmearbejde, medmindre de varetog kritiske funktioner.

Siden starten af november er tiltagene løbende blevet lempet. Blandt de sidste tiltag har eksempelvis været en opfordring om, at borgere i de syv kommuner omgås færrest mulige personer.

Selv om tiltagene nu ophæves, skal de nordjyske borgere fortsat følge de landsdækkende restriktioner og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om blandt andet afstand, test, isolation og opsporing.

- Jeg vil gerne sige en stor tak til borgerne i de syv kommuner for deres vilje til at få standset smittekæderne. Tallene taler deres eget tydelige sprog, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Fra 7. til 30. november er 176.337 ud af i alt 280.701 borgere i de syv kommuner blevet testet for coronavirus.

Det vil sige, at et godt stykke over halvdelen er blevet testet.

I løbet af testperioden er det samlede antal af nysmittede per 100.000 indbyggere faldet fra 115 til 28. Incidenstallet er opgjort over en uge.

- Indsatsen har virket, og det skyldes ene og alene borgernes indsats for at holde afstand og lade sig teste og deres villighed til at hjælpe myndighederne med at opspore og inddæmme smitten, siger Magnus Heunicke.

Oprindeligt stod de særlige tiltag i de nordjyske kommuner til at vare til 3. december. De er dermed ophævet før planlagt.

I kommunerne i Holstebro og Ringkøbing-Skjern vil der dog fortsat gælde en række særlige tiltag til 3. december.

Tiltagene i de vestjyske kommuner skyldes også en bekymring for spredning af muteret coronavirus fra mink.

/ritzau/