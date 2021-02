Sidste støtteparti er ude af forhandlinger om statsborgerskab

Kommende stramninger for at få dansk statsborgerskab udformes af regeringen og blå blok efter SF-exit.

SF er ude af forhandlingerne om statsborgerskab.

Det oplyser SF's indfødsretsordfører, Anne Valentina Berthelsen.

SF var det sidste af regeringens støttepartier tilbage i forhandlingerne, som dermed fortsætter mellem regeringen og de borgerlige partier.

Ifølge Anne Valentina Berthelsen kunne SF's afgørende krav ikke imødekommes.

Det handler kort om, at er man født og opvokset i Danmark, skal man have ret til statsborgerskab, hvis man har afsluttet 9. klasse og ikke har begået kriminalitet.

- Vi mener, at det havde været ret og rimeligt, hvis man var kommet os i møde på dette krav og gav disse børn og unge en lille smule lempeligere vilkår i forhold til andre.

- Men det var der ikke opbakning til. Venstre afviste, at de kunne indgå i en aftale, hvor dette blev imødekommet. Og så konstaterede ministeren, at vi måtte skilles her, og at han måtte fortsætte forhandlingerne med de borgerlige, siger Anne Valentina Berthelsen med henvisning til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Hvis SF's krav blev til noget, ville det betyde en undtagelse fra de normale kriterier om blandt andet indfødsretsprøve og sprogprøve.

Regeringens to øvrige støttepartier - Enhedslisten og De Radikale - blev end ikke inviteret til forhandlingerne, som begyndte tidligere på måneden.

Kun de partier, der ikke på forhånd havde afvist et bestemt forslag fra regeringen, måtte komme med ind til forhandlingsbordet.

Det drejer sig om forslaget om, at det som udgangspunkt skal være umuligt at blive dansk statsborger, hvis man tidligere har været i fængsel.

- Vi er bekymrede for, hvad det ender med, siger Anne Valentina Berthelsen.

Både Socialdemokratiet og blå blok anført af Venstre ønsker at stramme kravene for at blive dansk statsborger.

Regeringen ønsker blandt andet, at et tildelt statsborgerskab skal kunne inddrages, hvis man dømmes for alvorlig bandekriminalitet.

Venstre mener, at der fremover skal kontrolleres, om nye danske statsborgere har danske værdier. Venstre vil blandt andet tilføje fem spørgsmål om danske værdier til indfødsretsprøven.

Eksempelvis hvad man gør, hvis ens religion og dansk lovgivning siger noget forskelligt? Eller om man vil tillade sin datter selv at vælge kæreste?

Forslagene fra Socialdemokratiet og Venstre har mødt kritik fra regeringens støttepartier. Venstres forslag beskyldes for at være "sindelagskontrol".

Senest har Venstre foreslået, at selv en bødestraf på nogle få tusinde kroner fremover skal kunne forhindre folk i nogensinde at blive danske statsborgere.

- Vi er nødt til at stramme op på, hvem vi lukker helt ind i det danske fællesskab, udtaler Venstres indfødsretsordfører, Morten Dahlin, til Berlingske

- Det er meget svært at lave om, når først vi har givet folk dansk statsborgerskab, og derfor skal vi gøre os mere umage, før vi giver nogen det rødbedefarvede pas, siger han.

/ritzau/