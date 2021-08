Sidste udkald for dansk evakuering af tolke og lokalansatte

Det er sidste udkald for tidligere tolke eller lokalansatte ved den danske ambassade, der vil have de danske myndigheders hjælp til evakuering fra Kabul i Afghanistan.

Det skriver Udenrigsministeriet på sin hjemmeside sent fredag aften.

Fristen er lørdag den 21. august, hvis man vil have en "realistisk" chance for at komme med et dansk evakueringsfly i løbet af de kommende dage, skriver ministeriet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) sagde tidligere fredag, at tolke, der har samarbejdet med det danske forsvar og danske soldater skal søge for at få hjælp.

- Hvis man er tolk og har samarbejdet med det danske forsvar og danske soldater, så skal man søge. Og man skal søge nu. For der er en begrænset tidsperiode for, hvor længe vi kan blive ved med at evakuere. Hvis man ikke søger, kan vi ikke hjælpe, sagde hun.

Fredag meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at alle lokalt ansatte, der har søgt om at komme til Danmark i forbindelse med den politiske aftale om at evakuering, er evakueret og landet i København.

- Det er lykkedes at få flere flyvninger til Danmark de seneste dage. Det betyder, at i alt 384 personer nu er fløjet til Danmark fra Afghanistan, sagde han fredag eftermiddag.

Foruden de lokalt ansatte er der også blevet evakueret tolke, der tidligere har samarbejdet med Danmark i Afghanistan.

Fredag eftermiddag manglede der fortsat enkelte tolke, tidligere ansatte og personer, der havde skrevet sig på danskerlisten over personer med lovligt ophold i Danmark samt ansatte FN og Nato.

Antallet af ansøgninger fra tolke, der ønsker at blive evakueret af Danmark, er ifølge Trine Bramsen steget markant i løbet af august i takt med, at situationen er eskaleret.

Fredag fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at det i øjeblikket er meget svært at komme ind i lufthavnen i Kabul, da Taliban står på vagt udenfor lufthavnen.

