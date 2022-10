Sidste weekend i efterårsferien bringer blæst og regn

Et vejrsystem over De Britiske Øer sender en varmefront ind over Danmark, og det betyder regn og blæst.

Efterårsferien begynder lige så stille at lakke mod enden, og hvis man havde gået og håbet på lidt solskin at slutte de sidste feriedage af med, må Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) desværre skuffe.

Mette Wagner, som fredag morgen er vagthavende meteorolog ved instituttet, siger, at et lavtrykssystem, som ligger over De Britiske Øer, sender en varmefront ind over Danmark.

Og det betyder regn og blæst.

- Fredag morgen starter vi i de nordlige og østlige egne med regn, idet der er en varmefront, som i løbet af natten har passeret, siger Mette Wagner.

Herefter kommer der noget varmere luft, som medfører nogle byger, forklarer hun. Det vil også stadig være meget overskyet.

- I løbet af i aften bliver der et nyt regnområde, også med et lavtryk, som der giver regn eller byger, der stedvis kan være kraftige, siger Mette Wagner.

- Ud på natten er det jo stadigvæk en fugtig luftmasse, som vi har, og det giver dis eller tågedannelse mange steder, siger hun.

Lørdag og søndag fortsætter regnen og blæsten, men skyerne bliver ved med at holde på varmen, og der vil hen over weekenden være temperaturer mellem 11 og 17 grader.

Temperaturen kan dog komme ned på otte grader om natten.

Skolernes efterårsferie startede fredag i sidste uge og slutter søndag.

Danskerne kommer dog ikke til at være helt uden mulighed for at slikke et par solstråler, inden børnene skal i skole igen.

- Søndag er der mulighed for, at det i løbet af dagen kan klare lidt op, og vi kan få lidt sol indimellem, siger Mette Wagner og tilføjer, at det nok vil være i den sydlige del af landet.

/ritzau/