Der er mandag morgen en signalfejl, der gør, at S-tog ikke kan køre til og fra Københavns Hovedbanegård.

Signalfejl stopper for S-tog på Københavns Hovedbanegård

Der kører mandag morgen ingen S-tog til og fra Københavns Hovedbanegård, og alle berørte linjer kører uregelmæssigt og med forsinkelse.

Det skriver DSB på sin hjemmeside lidt efter klokken 05.30 mandag.

Årsagen er en fejl på signalsystemet.

Det fremgår ikke, hvornår fejlen ventes udbedret, men DSB skriver, at næste opdatering forventes cirka klokken 08.

På Twitter oplyser DSB, at der kører færre S-tog på linje A og C, og at der køres med nedsat hastighed på linjerne.

Der kan findes flere oplysninger om, hvordan S-togslinjerne kører, på DSB's hjemmeside.

