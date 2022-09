Signalfejl stopper sjællandsk morgentrafik flere steder

Signalfejl flere steder forstyrrer onsdagens morgentrafik på Sjælland.

Ved Køge Nord er den skyld i, at der kører færre tog mellem Køge Nord og Ringsted.

Det skriver P4 Trafik København og Sjælland på Twitter.

Der er indsat togbusser til de pendlere, som skulle med toget

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der bliver indsat togbusser i timedrift. Øvrige tog fra København kører via Roskilde. Desuden er der spredte aflysninger for at give plads via Roskilde, skriver P4 Trafik.

Fejlen betyder, at alle tog fra København mod Ringsted via Køge i stedet kører via Roskilde.

I den modsatte retning skulle trafikken køre efter planen. Det skriver DSB, som oplyser, at fejlen betyder aflyste afgange med regionaltoget mellem Roskilde og Holbæk for at give plads.

Der er også problemer i Klampenborg. En signalfejl her betyder, at passagerer, der skal med Kystbanen mellem København og Helsingør, løber ind i problemer.

- En signalfejl på Klampenborg station betyder forsinkelser og aflysninger mellem Helsingør og København, skriver P4 Trafik.

/ritzau/