Sigtet for læk: Claus Hjort fodres fortsat med statshemmeligheder

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sidder fortsat i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Det skriver Politiken.

Hjort Frederiksen er ellers sigtet for at afsløre højt klassificerede statshemmeligheder.

Medlemmerne af nævnet tager stilling til udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Og nævnet har til opgave at rådgive regeringen i netop udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Det var i januar, at Hjort Frederiksen meddelte, at han var sigtet. Han siger selv, at sigtelserne mod ham for læk af statshemmeligheder er baseret på oplysninger, der er ytret i den offentlige debat.

Alligevel har han efterfølgende deltaget i møder i nævnet, hvor det den seneste tid mest har handlet om Ruslands invasion af Ukraine.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, kalder situationen for "absurd".

- Det undrer mig selvfølgelig, at regeringen med den ene hånd ingen problemer har med, at Claus Hjort deltager i nævnsmøderne. Og så med den anden hånd har godkendt, at han er sigtet for landsforræderi.

- Det hænger slet ikke sammen, og Venstre opfordrer derfor kraftigt til, at regeringen og anklagemyndigheden afklarer sagen hurtigst muligt, så der kan komme ro om vores efterretningstjenester, siger hun til Politiken.

Sigtelserne er hemmelige. Men Hjort Frederiksen ønsker, at de bliver offentliggjort. De formodes at have baggrund i, at han i flere omgange bekræftede, at Danmark har et hemmeligt overvågningssamarbejde med USA, hvor store mængder data bliver overvåget.

14. januar oplyste Hjort Frederiksen, at han 20. december var blevet sigtet for at røbe eller videregive statshemmeligheder.

Også den mangeårige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen er sigtet i sagen.

De Radikales Martin Lidegaard, som er formand for nævnet, ser ingen problemer med, at Hjort Frederiksen fortsat sidder med ved møderne. Ikke endnu i hvert fald.

- Så længe Claus Hjort Frederiksen ikke er tiltalt og i givet fald har mistet sin parlamentariske immunitet, og så længe jeg ikke har fået underretning fra regeringen eller efterretningstjenesterne om, at hans tilstedeværelse er et problem, så hverken kan eller vil jeg nægte Claus Hjort Frederiksen adgang, siger Lidegaard til Politiken.

Hjort Frederiksen har ikke ønsket at udtale sig til Politiken.

/ritzau/