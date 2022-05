Sikkerhedsgaranti kan sende dansk militær i krig

Danmarks sikkerhedsgaranti til Sverige og Finland kan medføre, at danske soldater og enheder bliver sendt i krig, hvis Rusland angriber de to nordiske lande.

Det siger militæranalytiker Hans Peter Michaelsen.

- Hvis Rusland skulle finde på at angribe Finland eller Sverige, forpligter Danmark sig til at komme de lande til undsætning, siger han.

Statsministeriet meddelte mandag eftermiddag, at Danmark giver en sikkerhedsgaranti til både Sverige og Finland.

- Finlands og Sveriges sikkerhed er et fælles anliggende. Skulle Finland eller Sverige blive offer for aggression på deres territorium, inden de opnår NATO-medlemskab, vil vi bidrage med alle tilgængelige midler, står der i en udtalelse på ministeriets hjemmeside.

Sikkerhedsgarantien indebærer, at Danmark lover Sverige og Finland samme støtte som efter Den Nordatlantiske Traktats artikel fem, mens de to landes ansøgninger om Nato-medlemskab stadig behandles.

Artikel fem fastslår, at et væbnet angreb mod et eller flere medlemslande skal betragtes som et angreb på alle Nato-lande.

Derfor forpligtes medlemslandene til at hjælpe det land, der er blevet angrebet - for eksempel med væbnet magt.

Hvis Sverige eller Finland beder Danmark om hjælp, vurderer Hans Peter Michaelsen, at det er søværnet og flyvevåbnet, der bliver sendt afsted.

- Danmark har sendt kampbataljonen til Letland, så vi har ikke store hærstyrker klar, vi kan sende til hverken Finland eller Sverige, siger han og fortsætter:

- Det ville også tage lang tid. Søværnet og flyvevåbnet er det, der kan reagere hurtigst.

/ritzau/