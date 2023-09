Sikkerhedsstyrelsen anser iPhone 12-stråling for sikker

Mens salget af Apples iPhone 12 i Frankrig er blevet midlertidigt indstillet på grund af bekymringer om telefonens strålingsniveau, er samme tiltag ikke på vej i Danmark.

Her mener Sikkerhedsstyrelsen, at en iPhone 12 ikke er farlig at bruge. Det oplyser styrelsen i et skriftligt svar.

- Baseret på lignende sager fra Frankrig forventer Sikkerhedsstyrelsen, at udfordringen kan løses med en softwareopdatering, og der er ikke på nuværende tidspunkt grund til at anse iPhone 12 som værende farlig at anvende, lyder det.

I Frankrig er det landets nationale strålingsagentur (ANFR), som har stoppet salget af telefonen.

Det skete, efter at test har vist, at telefonens såkaldte Specific Absorption Rate (SAR) er en smule højere, end hvad der er tilladt.

SAR siger noget om den stråling, som kroppen udsættes for af et apparat.

Den franske minister for digitalisering og telekommunikation, Jean-Nöel Barrot, vurderede ved indstillingen af salget, at strålingsniveauet formentlig kan løses men en softwareopdatering.

Men hvis ikke det bliver rettet, kan det få konsekvenser, lød det - og Frankrig forventer derfor et svar at få et svar fra Apple inden for to uger.

I Danmark afventer man nu denne endelige afgørelse.

- Sikkerhedsstyrelsen har endnu ikke modtaget en henvendelse via de officielle systemer og myndigheder og afventer altså stadig den endelige afgørelse i Frankrig, skriver styrelsen.

Flere lande har af sundhedsmæssige hensyn myndigheder, der monitorer mængden af stråling, der kommer fra elektroniske produkter.

/ritzau/