Sikkerhedstjenester advarer: Koranafbrændinger kan gå ud over seksuelle minoriteter

Ugen er kun i sin spæde start, og store dele af landet er blevet ramt af regn og blæst i stormstyrke. Kigger man på vejrudsigten tyder alt på, at der er mere af det på vej.

Hos DMI advares der tirsdag om regn og blæst i en sådan mængde, at det kan føre til oversvømmelser i lavtliggende områder samt påvirke trafikken massivt. Flere landsdele er også blevet ramt af væltede træer på vejene, oplyser TV 2.

Uvejret har især ramt nabolandene Sverige og Norge hårdt og har allerede ført til flere ødelæggelser. Flere norske kommuner har endda opfordret folk til at arbejde hjemmefra tirsdag, skriver Dagbladet.

Seksuelle minoriteter trues af vrede islamister

Afbrændinger af Koranen i Sverige og Danmark har ført til en større risiko for, at seksuelle minoriteter bliver udsat for trusler og vold fra vrede islamistiske organisationer. Det fortæller en række sikkerhedstjenester til Jyllands-Posten.

PET fra Danmark og sikkerhedstjenesten Säpo i Sverige noterer begge ifølge avisen, at der er sket "et skærpet negativt fokus på lgbt+-miljøet fra militante islamister". Militante islamistiske grupper som Hizbollah har også kaldt homoseksualitet "en trussel mod samfundet", og flere lgbt+-flag er blevet brændt i kølvandet på koranafbrændingerne.

I sin seneste trusselsvurdering advarer Säpo ligefrem om, at lgbt+-miljøet kan være et muligt terrormål for voldelige islamister. Det er "en ny ting" fra tjenesten, der understreger truslens alvor, fortæller den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp til Jyllands-Posten.

Ungdomspolitikere demonstrerer mod moderpartiers linje i korankrise

En række ungdomspartier fra højre mod venstre af den politiske skala var mandag samlet i fælles front på Christiansborg for at demonstrere imod regeringens vilje om at forbyde koranafbrændinger. Det skriver DR.

Flere ungdomspartier demonstrerede mandag mod regeringens ønske om at indføre et forbud mod afbrændinger af hellige skrifter. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix.

De fremmødte ungdomspartier valgte at demonstrere for at udtrykke utilfredshed over deres moderpartiers linje i korankrisen, fortæller de. Og selvom flere af dem ikke synes, at det er en god idé at brænde hellige skrifter, mener de ikke, at et forbud er vejen frem.

"Bare fordi man er voksen, så har man ikke ret – og det er det her et meget godt eksempel på," siger landsformand for Venstres Ungdom Maria Ladegaard til DR.

Kirkeministeriet er tavse og bryder retningslinjer

Hvis du som privatperson eller organisation skal have en sag behandlet hos Kirkeministeriet, skal du ikke blot væbne dig med tålmodighed. Ministeriet er nemlig helt tavst, når det kommer til at orientere undervejs, om sagerne bliver behandlet eller overhovedet er modtaget.

Det fortæller flere kirkefolk, der har sager liggende hos Kirkeministeriet, som du kan læse om i dagens avis. Kirkefolkene fortæller om frustrationer og søvnløse nætter, og klagerne i sagen om dårligt arbejdsmiljø i Aarhus Stift beretter om, at tavsheden kun har gjort arbejdsmiljøet værre.

Den store grad af tavshed kan sågar være et direkte brud på loven, fortæller en juraprofessor til Kristeligt Dagblad.

Tre korte fra udlandet

Den ukrainske efterretningstjeneste, SBU, har arresteret en kvinde, der skal have spioneret mod landets præsident Volodymyr Zelenskyj. Kvinden skal ifølge SBU have forsøgt at underrette Rusland om ukrainske våbendepoter og krigssystemer, beretter Ritzau.

I et interview til NBC afviser Ron DeSantis, den republikanske guvernør i Florida, den tidligere præsident Donalds Trumps påstande om valgsvindel ved præsidentvalget i 2020.

Kupmagerne i Niger har udnævnt tidligere finansminister Ali Mahaman Lamine Zeine til landets nye premierminister, skriver Reuters. Dermed har kupmagerne ingen intention om at føje nabolandenes krav under trussel af militær intervention om at fjerne sig fra magten.

Dufte kan hjælpe med hukommelsen

Forskere kan have opdaget et vigtigt middel i kampen mod demens. Og det middel kan for nogle virke aparte; nemlig terapi med bestemte dufte. Det fremgår af et studie beskrevet af mediet ScienceDaily.

Ifølge studiet, der undersøgte 43 personer mellem 65 og 80 år, fik forsøgspersonerne, der indtog behagelige dufte såsom lavendel, citron og eukalyptus hver nat før sengetid, højere resultater i kognitions- og intelligenstests. Personerne blev også bedre til at huske ting, skriver ScienceDaily.

Forskerne bag studiet fortæller ifølge The Times, at selvom studiet er meget småt og endnu ikke kan vise, at sådanne terapiformer virker 100 procent, så kan det være et vigtigt skridt på vejen i kampen mod demens.