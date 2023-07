Sikring af Sjællands nordkyst er strandet - kommuner har ikke råd

Et af landets største projekter til beskyttelse af kysten er gået i stå, skriver DR Nyheder.

Der er tale om projektet "Nordkystens Fremtid", der er et samarbejde mellem kommunerne Helsingør, Gribskov og Halsnæs.

Projektet indebærer, at der skal pumpes flere millioner ton sand og småsten op på strandene for at beskytte kysterne mod havets og vindens rasen.

Problemet er, at sandet lægger sig som en dyne over nogle fredede stenrev, når en del af sandet skyller tilbage i havet.

Det er skidt for livet omkring stenrevene, hvor der blandt andet er muslingebanker.

Kommunerne har af Miljøministeriet fået besked om, at disse stenrev skal genetableres.

Men det vil gøre kystsikringsprojektet op til 150 millioner kroner dyrere end forventet.

Det har kommunerne ikke umiddelbart råd til, og derfor er projektet sat på pause.

- Jeg har respekt for, at vi skal genetablere nogle stenrev, som også er til gavn for fiskelivet og dyrelivet.

- Vi skal bare være opmærksomme på, at projektet får en helt anden pris, siger borgmester i Gribskov Kommune Bent Hansen (V) til DR.

Gribskov-borgmesteren håber på, at kommunerne kan opnå mere statslig støtte til projektet.

Borgmestrene fra de tre kommuner mødes i august med miljøminister Magnus Heunicke (S).

Miljøministeriet oplyser dog i et skriftligt svar til DR, at projektet allerede har fået tilskud svarende til cirka 45 procent af anlægsudgifterne.

Praksis for erosionsprojekter er ifølge ministeriet, at der maksimalt kan tildeles tilskud til 50 procent af anlægsudgifterne.

