Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlader politik

Løsgænger og tidligere økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille stopper i Folketinget efter næste valg. Det siger han til Altinget.

Ammitzbøll-Bille skrottede sit politiske projekt Fremad i oktober og har siden været løsgænger i Folketinget.

- Allerede da vi nedlagde partiet Fremad, tænkte jeg, at nu var det nok også ved at være tid. Men sådan en beslutning skal man ikke bare træffe. Det skal man lige lade bundfælde sig, siger den tidligere LA-minister til Altinget.

Han fortæller videre, at han traf beslutningen hen over sommerferien, og at han mener, at han har aftjent sin samfundsmæssige værnepligt.

Men forklaringen kan også findes i, at han ville skulle finde et nyt parti, hvis han skal genopstille til Folketinget, og det er svært for ham at få øje på et, der passer til ham.

Det er dog ikke ensbetydende med, at han ikke har haft overvejelserne:

- Jeg vil ikke påstå, at jeg ikke har talt med nogen. Men det er i hvert fald ikke noget, der er blevet til noget. Og hvilke partier, det i givet fald måtte være, vil jeg holde for mig selv, siger han til Altinget.

Det næste valg til Folketinget skal senest holdes i juni 2023.

/ritzau/