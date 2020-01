Simon Emil Ammitzbøll-Bille er blevet opereret for kræft

Den tidligere økonomi- og indenrigsminister blev torsdag opereret for testikelkræft.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille er torsdag blevet opereret for testikelkræft.

Det fortæller folketingsmedlemmet fra partiet Fremad på sin Facebook-profil.

Sygdommen blev opdaget i sidste uge.

- Kræft er altid en uvelkommen og ubehagelig følgesvend, men lægerne siger, at der heldigvis er rigtigt gode chancer for, at jeg bliver rask igen, skriver han.

- Sygdommen sætter selvfølgelig en masse tanker i gang. Jeg har jo selv været nærmeste pårørende til en kræftsyg ægtefælle, der mistede livet efter seks et halvt års kamp.

- I dag er jeg blevet opereret på Rigshospitalet, og jeg håber, at jeg snart kan vende tilbage til hverdagen igen.

- Den kommende tid vil jeg bruge på at blive frisk sammen med min gravide kone og vores lille datter, skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

/ritzau/