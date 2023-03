Simon Kvamms duo Rosél vinder årets X Factor

Seernes stemmer i årets "X Factor" er talt sammen, og der er ikke mere at rafle om.

Det blev Rosél, der kunne bryde ud i sejrsjubel på scenen i Arena Randers efter at være blevet kåret som vinder af programmet i 2023.

Gruppen har haft Simon Kvamm som dommer. Det er Simon Kvamms debut ved X Factor-dommerbordet og derfor også første gang, at en af hans deltagere vinder.

Med sejren følger ikke kun titlen og æren som X Factor-vinder, men også en pladekontrakt og udstyr til et hjemmestudie.

Artiklen fortsætter under annoncen

I finalen kæmpede Simon Kvamms gruppe og hans unge solist, 17-årige Theodor, samt Thomas Blachmans gruppe, Sigalaz, om X Factor-trofæet.

Dommer Kwamie Liv, som nu netop har afsluttet sin anden dommertørn i "X Factor", måtte overvære en finale uden noget på spil, da hendes tre udvalgte talenter var blevet stemt ud i ugerne forinden.

Den sidste deltager måtte hun sige farvel til lige inden finalen, da 21-årige Nambahlou røg ud af programmet.

Bookmakerne havde på forhånd spået Theodor som vinder, men han var den første, der røg ud af finalen, da seerne skulle stemme på deres favoritter.

Aftenens finale blev skudt i gang af alle tre finalister, der sang The Minds of 99-hittet "En stemme". Herefter var alle deltagere på scenen igen, hvor de sang en sang, de havde valgt sammen med deres dommer.

Sigalaz lagde ud med Tobias Rahims "Når mænd græder". Her smed brødrene til seernes overraskelse trøjen i sidste del af sangen.

Theodor gik rundt nede blandt publikum under sit nummer, som var Kim Larsen-nummeret "Guleroden", og Rosél fik overraskende scenebesøg af Kristoffer Lundholm, som røg ud af programmet efter fire liveshows, under deres sang "Uden forsvar" af Marie Key.

Efterfølgende var deltagerne ude i en duet med tre kendte, danske artister. Theodor var på scenen med popduoen Barselona, Rosél havde lokket sangerinden Pil med i X Factor-finalen, og Sigalaz fik selskab af popgruppen Blæst.

Men tre finalister blev altså til to, da Theodor fik færrest stemmer af seerne i første afstemningsrunde og måtte se sig elimineret fra aftenens finale. Det var til trods for, at han var favorit hos bookmakerne til at vinde årets konkurrence.

Aftenens program kulminerede med, at Simon Kvamms gruppe, Rosél, og Thomas Blachmans, brødreduo Sigalaz, skulle dyste mod hinanden ved at synge hver deres vindersang, som de selv har været med til at skrive.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rosél sang nummeret "Jeg er almindelig", og Sigalaz optrådte med "Let’s go".

Til slut endte førstnævnte altså med flest seerstemmer.

TV 2 har allerede afsløret, at "X Factor" vender tilbage med en ny sæson til næste år. Men når programmet igen rammer danskernes tv-skærme, bliver det uden værten Sofie Linde til at styre tøjlerne.

Hun meddelte nemlig i slutningen af januar, at hun stoppede på programmet efter otte sæsoner.

Derfor fik hun også en overraskelse på scenen af flere af sæsonens deltagere, som sang en farvelsang til værten.

Desuden kørte der videohilsner på storskærmen, hvor flere tidligere X Factor-dommere – blandt andre Remee, Sanne Salomonsen, Ankerstjerne og Oh Land, takkede den afgående vært.

Sofie Linde har siden 2016 holdt styr på deltagere og dommere og har kun været afbrudt af en kort barselsperiode.

"X Factor" er blevet sendt på TV 2 siden 2019. Programmet havde sin danske premiere på DR tilbage i 2008.

/ritzau/