Grønlands landsstyreformand væltet som formand i sit parti

Erik Jensen skal fremover stå i spidsen for det grønlandske parti Siumut i stedet for Kim Kielsen.

Søndag aften har der været valg til formandsposten i det grønlandske parti Siumut, og her blev det afgjort, at Erik Jensen fremover skal stå i spidsen for partiet.

Dermed erstatter han den nuværende formand, Kim Kielsen, der også er landsstyreformand. Det skriver det grønlandske medie KNR.

Valget skete dog ikke uden drama. For at blive valgt som formand skal man have 50 procent af stemmerne. I første omgang fik Erik Jensen 35 stemmer, mens Kim Kielsen fik 29, og Vivian Motzfeldt fik syv.

Derfor skulle der et omvalg til, hvor kandidaten med færrest stemmer, Vivian Motzfeldt, måtte trække sig. Og imellem Kim Kielsen og Erik Jensen trak sidstnævnte altså det længste strå.

Erik Jensen beskrives af sine støtter som en lyttende og forstående leder. I torsdags sendte hans partikollega Anders Olsen en pressemeddelelse ud, hvor han roste Erik Jensen og meddelte sin opbakning.

- Hvor end man kommer fra, og hvor end man bor, lytter Erik Jensen. Han har altid fuldstændig engagement til at ville inddrage alle, og hans menneskelighed samt hans ihærdige ønske om, at vi alle bidrager og deltager, er noget, som vi uden tvivl har manglet i Siumut, hed det i pressemeddelelsen.

Der har været intern krise i partiet, hvor flere har krævet nuværende formand Kim Kielsens afgang. Sidste år var det tilfældet hos syv medlemmer af partiet – herunder Erik Jensen - der var utilfredse med Kim Kielsen og krævede, at han forlod posten.

I en pressemeddelelse lød det, at Kim Kielsen var respektløs og ikke havde vilje til at lytte, ligesom det beskrives, at der har været en række uenigheder internt i partiet.

Kim Kielsen har været formand for partiet siden 2014, men må nu altså overlade pladsen til Erik Jensen.

/ritzau/