Sjælden amerikansk and spottet for første gang i Danmark

En nordamerikansk fugleart har krydset Atlanten og er for første gang blevet set i Danmark.

Det drejer sig om en sortbrun and, der normalt yngler i det sydøstlige Canada og nordøstlige USA.

Det siger Rolf Christensen, der er ornitolog ved Grenen Fuglestation.

- Fuglen kommer fra Nordamerika, og den er set i nogle andre lande i Europa, men aldrig før i Danmark. Det er helt specielt, siger han.

Han tilføjer, at det normalt kun er i de europæiske lande ud mod Atlanterhavet, at fuglen bliver set.

Den sortbrune and er en smule større end den nært beslægtede gråand, som vi kender herhjemme, og blev set i Skjern Enge i Vestjylland mandag.

- I går var der en, der opdagede fuglen, og nu er vi flere, der har set den her til morgen, siger Rolf Christensen.

Ifølge ham er den sortbrune and årets hidtil sjældneste fugl og forbliver det måske endda året ud.

Den sortbrune and kendetegnes ved dens mørke- og lysebrun fjerdragt samt grøngule næb hos hannerne. Dens vingespejl er desuden turkis, modsat gråænders der er blå.

Rolf Christensen siger, at over 100 mennesker i løbet af dagen har været ude ved Skjern Enge for at se den sortbrune and.

Og håbet er ikke ude, hvis man går og håber på at få et glimt at den sjældne fugl de kommende dage.

- Det er koldt vejr lige nu, så vi tror, at den vil være i Skjern Enge i flere dage frem, siger Rolf Christensen.

Han tilføjer, at man forventer flere hundrede vil komme for at se den sjældne fugl inden for de næste par dage.

- Det er en topsjælden fugl, som rigtig mange gerne vil køre hen for at se.

