Sjælden fugl i Danmark: Ellekrage spottet ved Skagen

Ornitolog Rolf Christensen spottede søndag en ellekrage ved Grenen. Den er kun sjældent på visit i Danmark.

Den sjældne og farverige ellekrage blev søndag spottet ved Skagen for første gang i 39 år.

Det er ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation, som var så heldig at se den sjældne fugl tidligt søndag morgen. Fuglen så han på Grenen, hvor han næsten hver dag sidder og kigger på fugle.

- Der sidder jeg her til morgen, søndag, og så er der noget blåt, der flyver ind i mit teleskop. Jeg når lige at tænke: Er det en due eller en parakit? Nej, det er fandeme en ellekrage. Og en ellekrage er, noget af det en birder (fuglekigger, red.) allermest ønsker sig at finde i Danmark.

- Der var min lykke gjort, siger Rolf Christensen.

Han fortæller, at de var tre fugleelskere, som nåede at se fuglen søndag morgen.

- Jeg tilkaldte alle dem, jeg kunne. Der nåede at være to andre, som også opdagede den og tog billeder af den, siger ornitologen.

Senest ellekragen blev spottet i Danmark var i efteråret, hvor den blev set i Thy. Før det er den set i Danmark i 2014, 2011 og 2010, fortæller Rolf Christensen. Men mellem 2010 og 1997 er den ikke spottet.

I Skagen er den ikke set siden 1980, oplyser ornitologen.

Ellekragen kan kendes på sine skinnende blå og brune farver. Den er på størrelse med en allike med en kropslængde på 30 centimeter og et vingefang på 55 centimeter.

Ifølge Rolf Christensen ved ingen helt, hvor ellekragen i Skagen kommer fra. Men en flyvetur på 1000-3000 kilometer fra Hviderusland, Ukraine eller det sydvestlige Rusland efter yngletiden er det mest sandsynlige, lyder det.

