Sjælden opdagelse: Ny sommerfugleart fundet i Danmark

En hidtil ukendt sommerfugleart er blevet opdaget i Danmark. I årtier har man troet, det var et skadedyr.

Danske forskere har netop opdaget og beskrevet en sommerfugleart, som hidtil har været ukendt for videnskaben. Det skriver videnskab.dk.

Der er tale om en sommerfugl fra familien jordmøl, og forskerne har givet den nye art det latinske navn Anarsia innoxiella.

Forskernes undersøgelser viser, at Anarsia innoxiella ikke kun er almindeligt udbredt i Danmark, men over store dele af Europa.

- Når man forsker ude i den store verden, finder man ofte nye sommerfuglearter, men der går lang tid imellem, at man finder nye arter i Nordeuropa.

- Derfor er det selvfølgelig rigtig spændende at kunne beskrive en ny sommerfugleart i Danmark, siger Ole Karsholt, som er forsker emeritus ved Statens Naturhistoriske Museum og står bag den nye opdagelse.

Årsagen til, at den nyopdagede sommerfugleart hidtil har været i stand til at skjule sig for forskerne, er, at den til forveksling ligner sin slægtning ferskenmøllet - på latin Anarsia lineatella.

Ferskenmøllet er kendt som lidt af en ballademager, fordi dens larver kan skabe stor ravage i plantager med ferskner, blommer, mirabeller, mandler og lignende stenfrugter.

I årtier har man troet, at ferskenmøllet levede i Danmark, men det nye studie viser, at danske ferskenmøl slet ikke er ferskenmøl, men en helt anden og hidtil ubeskrevet art.

- Det viser sig, at ferskenmøl ikke lever i Danmark og heller ikke i flere andre nordeuropæiske lande. Det er kun den nye art, som lever her i Norden, mens ferskenmøl lever i de mere sydlige egne, forklarer Ole Karsholt.

Med andre ord er Anarsia innoxiella igennem årtier blevet uretmæssigt beskyldt for at være skadedyret ferskenmøl, og netop det faktum har inspireret forskerne til artens latinske navn – innoxiella betyder nemlig harmløs.

- Den nye art er ganske uskadelig – den er slet ikke noget skadedyr ligesom ferskenmøllet, siger Ole Karsholt.

Opdagelsen af Anarsia innoxiella bygger ifølge Ole Karsholt på årtiers detektivarbejde og undren over 'ferskenmøllets' opførsel i Danmark.

/ritzau/