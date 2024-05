Sjælden ynglefugl får unger i Danmark for første gang i 65 år

For første gang i 65 år har den sjældne ynglefugl mellemflagspætten fået unger i Danmark.

Det er sket i den kommende nationalpark i Draved Skov i Sønderjylland, hvor et spættepar har hjemme.

Det skriver Naturstyrelsen Vadehavet i en pressemeddelelse mandag.

Spætteparret kom tilbage til Danmark i 2011, hvor det slog sig ned i skoven. Det fortæller specialkonsulent i Naturstyrelsen Martin Brink.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge ham er det skovmiljøet med gamle og udgroede træer, der gør stedet attraktivt for spætten.

- Mellemflagspætten vil gerne have noget rigtig gammel skov med lysåbne forhold, og hvor der er en masse insekter. Det er en lidt krævende art, siger han.

Dele af skoven har ligget urørt i mere end 100 år, og i 2000 ophørte skovdriften helt i området.

Spætten kendes blandt andet på sin røde isse, der hos hannen er lidt kraftigere i farven. Den kan være svær at få øje på, fordi den for det meste søger efter føde oppe i trækronerne.

Mellemflagspætten plejer at høre til længere nede i Europa og gerne lidt østpå, fortæller Martin Brink. Eksempelvis i Tyskland eller Polen.

- I Polen er der stadig nogle rigtig gamle skove, hvor forholdene er til dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er første gang siden 1959, at den sjældne fugl med sikkerhed har fået unger i Danmark, skriver Naturstyrelsen.

- Vi har ikke et kamera i reden, så vi kan kun se, at der er flere. Det kan vi først se, når de begynder at være flyvefærdige, siger Martin Brink.

Draved Skov er kendt for sine spætter. Foruden mellemflagspætten kan man finde fire andre spættearter: grønspætte, sortspætte, stor flagspætte og lille flagspætte.

Naturstyrelsen er i gang med en stor naturgenopretning i flere naturområder, hvor de urørte skove bliver mere rodede, vådere og varierede.

/ritzau/