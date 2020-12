Sjældent sygdomsudbrud udredes: Flere end 70 ramt af diarré

En særlig mikroorganisme er for første gang registreret som årsag til et sygdomsudbrud i Danmark.

Flere end 70 medarbejdere fra en virksomhed i hovedstadsområdet blev i oktober ramt af diarré.

Det har nu vist sig, at prøverne fra foreløbigt 11 personer har vist sig at være positive for en sjælden mikroorganisme.

Mikroorganismen hedder Enterocytozoon bieneusi. Den har ikke tidligere været registreret som årsag til sygdom i Danmark.

Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

- Der er ikke registreret personer uden for virksomheden, der skulle være smittet med E. bieneus, siger afdelingslæge Lasse Skafte Vestergaard i meddelelsen.

Han opfordrer til, at landets læger er opmærksomme på patienter med langvarig diarré uden oplagt årsag.

- Især hvis det er tale om immunsvækkede personer og ved særligt langvarige symptomer, lyder det fra lægen.

Infektionen kan give kraftig og langvarig diarré, mavesmerter og kvalme. Der kan også opleves feber, hovedpine, muskelsmerter og træthed.

Det formodes, at smitten er sket via fødevarer. SSI udreder nu i samarbejde med Fødevarestyrelsen sygdomsudbruddet.

I 2009 sås et udbrud med mikroorganismen på et hotel i Sverige. Her blev skiveskårne agurker udpeget som smittekilden.

Myndighederne sætter ikke navn på virksomheden i det aktuelle danske udbrud. Det oplyses heller ikke, hvad den beskæftiger sig med.

/ritzau/