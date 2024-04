Sjællændere indtager frontlinjen i kampen mod sjælden flåtvirus

Siden 2016 har det været på Bornholm, som er et kendt risikoområde, at flest borgere i forhold til indbyggertallet er blevet vaccineret mod den farlige, men meget sjældne TBE-virus.

Men sidste år var det i højere grad indbyggere i København, Københavns omegn og Nordsjælland, som valfartede til vaccinationscentre og apoteker for at kunne beskytte sig mod virussen, som overføres fra flåter til mennesker.

Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI). Den blev udgivet ved udgangen af 2023, skriver TV 2 Kosmopol.

Alene i Nordsjælland steg antallet af vaccinationer fra cirka 500 til omkring 2000 per 100.000 indbyggere.

SSI oplyser til mediet, at der på landsplan blev givet godt 89.000 doser sidste år.

Det er omkring tre gange så meget som et normalt årligt forbrug.

Udviklingen ser ud til at være fortsat ind i 2024.

På tværs af Danske Lægers Vaccinations Services 47 klinikker rundt om i landet har man indtil videre vaccineret 11.550 personer mod virussen.

Sammenlignet med samme periode sidste år er der blevet givet tre en halv gange flere doser, lyder det.

75 procent af dem er givet på Sjælland.

Efterspørgslen er større "end nogensinde før", og særligt i april har vaccinationsklinikker haft travlt, fortæller Group CEO Tanja Sølvkjær til TV 2 Kosmopol.

Rejser til eksempelvis Sverige eller gåture i naturen er de primære årsager til efterspørgslen.

Der findes ingen specifik behandling af TBE, centraleuropæisk hjernebetændelse, men i langt de fleste tilfælde går sygdommen over af sig selv.

Omkring 35 procent af de patienter, som får alvorlige symptomer, får permanente senfølger, fremgår det på sundhed.dk.

SSI skriver på sin hjemmeside, at de primære risikoområder fortsat er på Bornholm samt i Tisvilde Hegn og omegn.

Men der kan være en vis smitterisiko andre steder på Sjælland.

Ifølge Peter Henrik Andersen, afdelingslæge og afsnitsleder i SSI, er det positivt, at flere bliver vaccineret.

Men det skal være de rigtige personer, lyder det.

Det kan være relevant at overveje, om man skal lade sig vaccinere, hvis man færdes jævnligt i skovområder, hvor der er påvist smittetilfælde, tilføjer han.

En oversigt over sygdomsforekomst fra SSI viser, at der blev påvist fem tilfælde på Bornholm sidste år, mens der var to i Tisvilde Hegn og omegn.

Nanna Skaarup Andersen, som er afdelingslæge på Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital og klinisk lektor på Syddansk Universitet, fortalte tidligere i april til Ritzau, at man generelt bør undersøge risikoen, hvis man tager på ferie i udlandet.

Eksempelvis er der områder med flåter med TBE-virus i både Norge, Tyskland og Polen.

/ritzau/