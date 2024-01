Sjælland indfører borgerforslag som første region

Med 5000 underskrifter i ryggen kan borgere i Region Sjælland få behandlet et politisk forslag i Regionsrådet.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at den som den eneste region har indført borgerforslag - næsten som man kender det fra Folketinget.

- Når vi tager beslutninger i Regionsrådet, påvirker det mange. Derfor er det afgørende, at der er flere gode muligheder for at komme med input på og påvirke de ting, der er vigtige for borgerne, siger regionsrådsformand Heino Knudsen i meddelelsen.

Borgerforslagene fra borgerne kan handle om alt det, regionen varetager. Og her er en bred vifte af emner.

Regionsrådet tager beslutninger om blandt andet sygehuse, psykiatri, klima, erhverv, trafik, kultur, miljø og uddannelse.

Den nye ordning ventes at være i drift inden for de kommende måneder, og efter et års tid vil den blive evalueret.

Men man kan som borger i Region Sjælland ikke nødvendigvis regne med, at ens forslag kommer videre til Regionsrådet, hvis man har fået 5000 underskrifter.

Regionsrådet er underlagt en række love fra Folketinget, og derfor er det ikke alting, der vedrører regionerne, som de regionale politikere træffer beslutninger om.

Derfor, skriver regionen, vil der, når en borger har stillet et forslag, som har opnået 5000 underskrifter, også ske en administrativ vurdering af, om en borgers forslag ligger inden for regionens ansvarsområde og dansk lovgivning.

Selve ordningen vil blive etableret på regionens hjemmeside. Man skal være bosiddende i regionen og over 18 år for at kunne stille og underskrive forslag.

Et forslag har seks måneder til at opnå de nødvendige 5000 underskrifter for at komme videre i processen.

