Sjette nordjyske minkfarm smittet med coronavirus

En minkfarm i Hirtshals bliver nu den sjette minkfarm, hvor der er konstateret smitte med covid-19.

For sjette gang er der registreret smitte med covid-19 på en minkfarm i Nordjylland.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Minkfarmen ligger i Hirtshals og er nu underlagt specielle restriktioner, der skal sikre, at farmens mink ikke løber væk.

- For at undgå smitte uden for minkfarmen har vi ligesom med de andre smittede farme lagt en jernring rundt om den. Det gjorde vi allerede, da vi fik mistanke til smitten, siger Nikolas Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen.

/ritzau/