Sjúrður Skaale blev genvalgt til Folketinget: Særligt ét emne har fyldt blandt færingerne

Sjúrður Skaale, tillykke med genvalget til Folketinget. Hvad har været hovedtemaerne i valget på Færøerne?

Der har været meget debat om sikkerhed og forsvar. Nordatlanten bliver i større og større grad militariseret, og der skal træffes nogle beslutninger af sikkerhedspolitisk karakter. Det er vigtigt for færingerne, at de bliver truffet på Færøerne. Hvis man tager eksempelvis telekommunikation, så er det både et erhvervsanliggende, der hører under Færøerne, og et sikkerhedsanliggende, som er en fælles sag for hele Rigsfællesskabet. Det er vigtigt for Færøerne, at Danmark ikke træffer beslutninger på sikkerhedsområdet, som går ud over de områder, der er overdraget til Færøerne. Det samme gør sig gældende for fiskeriområdet for eksempel.