Sjusk i virksomheder forurener naturen med rå plast

Seks af syv undersøgte plastikvirksomheder har ikke styr på håndtering af råmaterialerne, der ender i naturen.

Plastikindustrien har ikke tilstrækkelig styr på sine råvarer, som i stedet ender i naturen omkring fabrikkerne.

Det er konklusionen i en rapport fra græsrodsorganisationen Plastic Change, der sammen med kollegerne i Fauna Flora International har undersøgt syv danske producenter af plastik.

Og hos seks af de syv virksomheder blev der i naturen tæt ved ejendommene fundet plastikgranulat i form af de såkaldte pellets, der er råmaterialet i produktionen.

De er formentlig havnet der i forbindelse med transport og aflæsning, og det kommer bag på Henrik Beha Pedersen, der er stifter af Plastic Change.

- Plastproducenterne har så travlt med, at det er forbrugerne, der ikke kan ramme skraldespanden.

- Men det her viser, at industrien bør feje for egen dør, siger Henrik Beha Pedersen, siger han.

Rapporten har fået Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, til at indkalde miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i samråd:

- Det er meget alvorligt, at der fra seks af syv danske virksomheder bliver konstateret, at råmaterialet ender i naturen.

- Det skal vi have strammet op på. Vi er nødt til at sikre os, at der er ansvarlig omgang med plastik i hele værdikæden.

- Om det skal ske ved lovgivning eller ved forpligtende aftaler med virksomhederne, det er vi åbne for, siger ordføreren.

Brancheforeningen Plastindustrien har selv iværksat et frivilligt miljøprogram, der netop skal forhindre uagtsom forurening med pellets.

Derfor ser administrerende direktør Thomas Drustrup med stor alvor på rapporten:

- Vi er nødt til at starte med at nærstudere stikprøveundersøgelsen og gå i dybden med resultaterne. Vi har først modtaget den her til morgen.

- Vi vil dernæst gå i dialog med de relevante virksomheder og myndigheder om problemets omfang, og hvordan vi kommer det til livs, siger han i en pressemeddelelse.

Plastindustrien beskæftiger 11.600 personer i den primære plastindustri i Danmark, der omsatte for 25 milliarder kroner. Eksporten udgjorde knap 15 milliarder kroner.

/ritzau/