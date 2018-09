Skaarup: Dette skiller DF fra resten af Folketinget

DF's gruppeformand peger på fem konkrete politikområder, hvor han mener DF, står alene i Folketinget.

Dansk Folkeparti arbejder ihærdigt på at etablere sig som midterparti i dansk politik. Men der er stadig en lang række konkrete politiske områder, hvor partiet er isoleret i Folketinget.

Det mener i hvert fald Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup. I en tale til deltagerne på DF's årsmøde i Herning peger han på fem områder, hvor DF står alene.

Det første punkt er, om flygtninge skal have retskrav på en bolig? Nej, mener DF, mens resten af partierne i Folketinget ifølge Skaarup siger ja "lige nu".

Det andet punkt er, om asylansøgere skal afvises ved grænsen. Altså et omgående totalstop for spontan asylsøgning? Ja, mener DF, mens resten af partierne i Folketinget ifølge Skaarup siger nej.

Det tredje punkt er, om der skal indføres et loft over tildeling af dansk statsborgerskab? Ja, mener DF, mens resten af partierne i Folketinget ifølge Skaarup siger nej.

Det fjerde punkt er, om asylansøgere, der begår kriminalitet, skal have indstillet behandlingen af deres sag og sendes ud af landet. Ja, mener DF, mens resten af partierne i Folketinget ifølge Skaarup siger nej.

Det femte punkt er, om der skal indføres et forbud mod særbehandling til religiøse minoriteter i offentlige institutioner? Ja, mener DF, mens resten af partierne i Folketinget ifølge Skaarup siger nej.

Ifølge Skaarup er Dansk Folkeparti klar til et opgør med "blåøjet hensyn til konventioner, EU-eksperter og bureaukraters fortolkninger".

Han henviser til, at der eksempelvis er blevet indført grænsekontrol, selv om eksperter mente, det ikke kunne lade sig gøre.

- Kære venner, denne gang har vi ikke råd til at lade de andre partier og eksperterne nøle alt for længe. Det her er et valgkampsemne.

- Det koster det danske velfærdssamfund milliarder og atter milliarder, at der findes så mange migranter, der ikke vil tilpasse sig Danmark og danskheden, siger Peter Skaarup.

I efteråret vil DF have en hjemsendelsespolitik på plads med VLAK-regeringen. Den skal betyde, at især de syrere, der har fået midlertidigt ophold efter den særlige paragraf 7, stykke 3 rejser hjem.

Samtidig vil DF have indført det samme loft over familiesammenføringer, som man mener, at Tyskland har kunnet gennemføre uden at blive stoppet af konventioner:

- Lad mig derfor slå fast: Selvfølgelig kan vi i Danmark beslutte os for at lave en lov om et loft over familiesammenføringer. Det er på tide, at vi selv tager hånd om vores land, siger Peter Skaarup.

Kristian Thulesen Dahl gjorde det lørdag klart, at Dansk Folkeparti vil have hjemsendelsespolitikken på plads i forbindelse med finansloven, og at han ikke kan se Folketinget går på juleferie uden en aftale om hjemsendelse.

